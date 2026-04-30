Éxito del concierto que ha protagonizado la joven formación que lidera el saxofonista y compositor Ernesto Aurignac, con 26 músicos sobre el escenario que han cautivado con sus ritmos de jazz moderno y de vanguardia

La Artística de Málaga Big Band ha ofrecido este jueves un concierto que ha colgado el cartel de entradas agotadas en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’, consolidando su irrupción como una de las propuestas más prometedoras del panorama musical malagueño. La cita forma parte de la agenda de primavera del Área de Cultura que dirige el edil Manuel López.

La agrupación, de reciente formación, está liderada por el compositor y saxofonista Ernesto Aurignac y cuenta con la participación en la dirección artística del fagotista Juande Robles.

Ambos músicos, con una amplia trayectoria en la escena musical, han impulsado un proyecto que reúne a intérpretes procedentes de la Banda de Música Maestro Artola, lo que se refleja en la solidez técnica y cohesión sonora demostradas sobre el escenario.

El concierto ha contado con un repertorio compuesto íntegramente por música original, con composiciones y arreglos creados por los propios miembros de la Big Band. Las obras han explorado la identidad sonora de la formación y evidencian una escritura cuidadosamente diseñada para sus características instrumentales, ofreciendo al público una experiencia centrada en el jazz moderno y de vanguardia.

Uno de los rasgos más distintivos de la agrupación es su innovadora plantilla instrumental. Además de los instrumentos habituales en una big band tradicional, el conjunto incorpora oboe, flauta, fagot, clarinete, clarinete bajo, trompas, bombardino, tuba y chelo, alcanzando un total de 26 músicos sobre el escenario. Esta diversidad tímbrica les ha permitido desarrollar un lenguaje musical rico en matices y contrastes, que ha sido recibido con entusiasmo por los asistentes.

Desde el Área de Cultura han mostrado su satisfacción por el éxito del concierto reconociendo a La Artística de Málaga como una propuesta que apuesta decididamente por la experimentación sonora y la creación contemporánea dentro del ámbito del jazz.

El éxito de esta primera cita con el público alhaurino refuerza las expectativas en torno a la trayectoria futura de la formación y confirma el interés creciente por nuevas iniciativas musicales en la localidad.