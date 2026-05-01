Como cada 1 de mayo, la imagen ha recorrido la barriada acompañada por numerosas personas en un ambiente de fervor y tradición. La Agrupación de Nuestro Padre Jesús y la cantante Raquel Framit han puesto la música

MÁS INFORMACIÓN:

La barriada de El Peñón ha vuelto a vivir este 1 de mayo, coincidiendo con el Día del Trabajador, una de sus jornadas más señaladas en el calendario con la celebración de la festividad de San José Obrero, patrón de este emblemático enclave alhaurino. Como cada año, vecinos y devotos se han volcado con una cita que aúna tradición, fe y convivencia.

Los actos han comenzado con la misa en honor al santo, celebrada en la capilla del Colegio El Peñón, y oficiada por el párroco Manolo Córdoba, que ha contado con una notable asistencia de fieles y residentes de la barriada. Tras la Eucaristía, pasadas las 19 horas, ha dado comienzo la esperada procesión de San José Obrero, que ha recorrido las calles principales del barrio acompañada por numerosos hombres y mujeres que han portado la imagen del patrón.

El cortejo, muy compacto y concurrido, ha contado con la participación del alcalde, Joaquín Villanova; ediles de la Corporación Municipal; el nuevo presidente de la Hermandad de San José Obrero, Luis Algoró; la presidenta de la Asociación de Vecinos El Peñón, Carolina López; y otros representantes de colectivos y asociaciones del municipio.

El acompañamiento de la Agrupación Musical ‘Nuestro Padre Jesús’ ha vuelto a poner el ambiente solemne y festivo al desfile procesional y los sones tras el trono de San José Obrero.

La procesión ha culminado dos horas después con el regreso de la imagen a su templo tras recorrer las calles del Peñón en un ambiente de fervor popular, con el canto de un bello poema por la cantante malagueña Raquel Framit que ha puesto el broche final a una jornada marcada por la participación vecinal y el arraigo de las tradiciones de la barriada.