‘La Málaga Salvaje’ divulga los ecosistemas más singulares y las especies más características del territorio provincial

La Diputación de Málaga ha ampliado el contenido de su serie audiovisual dedicada a la biodiversidad de la provincia, denominada ‘La Málaga Salvaje’. En concreto, se incorporan galerías de imágenes y vídeos sobre ‘Los habitantes de nuestras riberas’, ‘Las aves invernantes en la provincia de Málaga’ y ‘La cabra montés en Málaga’.

El proyecto de ‘La Málaga Salvaje’ se centra en la divulgación a la población en general los ecosistemas más singulares del territorio y dar a conocer la variada y rica biodiversidad de la provincia a través de vídeos y de galerías fotográficas. Todo ello con el objetivo de contribuir a concienciar sobre la importancia de conservar estos entornos de la provincia.

Con los nuevos materiales que se incorporan, se abordan contenidos como los cursos fluviales y sus especies asociadas, los movimientos estacionales de aves que encuentran en la provincia un enclave estratégico y uno de sus grandes emblemas faunísticos, la cabra montés, cuya presencia define buena parte de los paisajes de media y alta montaña.

Los vídeos, de una duración de unos tres minutos, han sido realizados para la Delegación de Territorio Sostenible de la Diputación Provincial de Málaga por Ricardo Pastor, apoyándose además en imágenes aéreas de Juan Ramón Bernal y del propio Pastor. El guion ha sido elaborado de forma conjunta por el periodista Javier Almellones y el técnico de la Diputación Jacinto Segura. Por su parte, el locutor Marcos Chacón ha puesto la voz para las tres piezas audiovisuales.

Este nuevo material se une al ya existente sobre ‘La biodiversidad en la provincia de Málaga’, ‘Los habitantes de nuestros bosques’, ‘Las aves del Corredor Verde del Guadalhorce’, ‘El flamenco rosa en la provincia de Málaga’ y ‘Las aves urbanas de nuestra provincia’.

Vídeos y galerías de imágenes de ‘La Málaga Salvaje’: https://www.malaga.es/es/laprovincia/8796/com1_md3_cd-50075/la-malaga-salvaje-pone-el-foco-en-la-fauna-de-la-provincia?com1_bs=salvaje