Para el que tendrá lugar en la Casa de la Juventud las solicitudes pueden presentarse ‘on line’ el 4 de mayo y para el de Kikiwaka (Aula de la Naturaleza de Torrealquería) el día 5. Organizan: Corresponsales Juveniles con la colaboración del Área de Juventud

El Área de Juventud y la asociación de los Corresponsales Juveniles retoman este verano sus tradicionales campamentos para niños y niñas de 4 a 13 años. El alcalde, Joaquín Villanova; la concejala, Iraya Villalba; y Miguel Reina, representante de la citada asociación, han presentado esta doble iniciativa, que cuenta cada año con una importante demanda por parte de las familias de Alhaurín de la Torre.

Se trata, un año más, del conocido campamento Kikiwaka, que se desarrolla en el Aula de la Naturaleza de Torrealquería, y del campamento urbano que tiene lugar en la Casa de la Juventud. Para el primero de los mencionados, el plazo de inscripción se abrirá el 5 de mayo, mientras que para el campamento urbano comenzará el 4 de mayo. En ambos casos, las solicitudes podrán presentarse de forma ‘on line’ a través de los enlaces accesibles mediante los códigos QR que figuran en los respectivos carteles informativos.

El horario de las actividades será de 9:00 a 14:00 horas, y el precio será de 135 euros para el turno de julio (del 1 al 31) y de 67 euros para el turno de agosto (del 3 al 14). Además, por un coste adicional, las familias podrán optar al servicio de aula matinal y/o aula de tarde, cuyo precio será de 20 euros en el mes de julio y de 10 euros en el mes de agosto. También se ofrece la posibilidad de contratar el servicio de transporte en autobús para el campamento Kikiwaka. Existen, igualmente, descuentos para familias numerosas y monoparentales.

Durante estas semanas se desarrollará un amplio programa de actividades lúdicas, deportivas y educativas, que incluirá juegos, manualidades y visitas a las piscinas y a otros espacios de interés. Los menores estarán acompañados en todo momento por monitores y personal de la asociación Corresponsales Juveniles.

La concejala de Juventud, Iraya Villalba, ha destacado la importancia de esta iniciativa para facilitar la conciliación familiar y ofrecer a los niños y niñas un espacio seguro de convivencia, aprendizaje y ocio durante las vacaciones de verano. Asimismo, ha recordado que las plazas suelen agotarse rápidamente, por lo que se recomienda no esperar demasiado para formalizar la inscripción.