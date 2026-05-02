El Grupo de Baile Raquel Arias ha conseguido el primer premio por unanimidad del jurado en el certamen celebrado en Cartagena 2026, firmando una destacada actuación en una competición que reúne a jóvenes talentos de la danza a nivel nacional.

El reconocimiento ha sido otorgado al grupo Coralitos y al dúo formado por Neyzan y Noa, quienes han brillado en su primera participación en este tipo de campeonatos, alcanzando la máxima distinción posible en su categoría.

Este logro supone un importante hito para la escuela, especialmente al tratarse del debut competitivo de los más pequeños, que han demostrado un alto nivel artístico, coordinación y capacidad escénica, aspectos clave en este tipo de eventos.

Desde la organización y el entorno del grupo han querido destacar el esfuerzo, la dedicación y la ilusión de los participantes, subrayando además la progresión del dúo Neyzan y Noa, que desde el inicio apostaron por un trabajo exigente que finalmente ha dado sus frutos.

Tras este éxito, el grupo ya mira al futuro con nuevos objetivos, planteándose retos a nivel internacional y consolidando su crecimiento dentro del panorama de la danza.

Un resultado que refuerza el trabajo formativo y artístico del Grupo de Baile Raquel Arias, y que sitúa a sus jóvenes bailarines en una posición destacada dentro de la competición.