La barriada de Santa Amalia ha vivido este sábado una jornada de convivencia con motivo de su tradicional Fiesta de la Primavera, un evento que ha reunido a cientos de vecinos y visitantes en la sede de la asociación vecinal. La cita ha servido además como carta de presentación oficial del nuevo equipo directivo de la Asociación de Vecinos Santa Amalia, encabezado por el joven Jonatan Rivera.

El encuentro, que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento, ha destacado por su ambiente festivo, con música en directo, gastronomía popular —incluyendo paella y jamón— y una notable participación ciudadana. Este primer gran acto de la nueva junta marca el inicio de un calendario de actividades que se desarrollará a lo largo de los próximos meses.

Entre los asistentes se encontraban el concejal de Participación Ciudadana, Andrés García, y la edil de Asuntos Sociales e Igualdad, María del Carmen Molina, junto a representantes de otros colectivos del municipio. Durante la jornada, los responsables municipales compartieron impresiones con los vecinos y atendieron propuestas relacionadas con la mejora de la barriada.

Desde el Consistorio han valorado positivamente la implicación de jóvenes en la vida asociativa local, destacando su papel en el impulso de iniciativas que contribuyen a dinamizar el entorno. Por su parte, el nuevo equipo directivo ha trasladado su compromiso de trabajar con ilusión por el desarrollo de Santa Amalia, animando a la ciudadanía a participar en próximas citas como su feria, prevista del 10 al 12 de julio.

La celebración ha servido así como punto de partida para una nueva etapa en la asociación, marcada por la participación y el objetivo de reforzar la vida social y cultural del barrio.