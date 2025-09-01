Cinco funciones, con la comedia y el musical como ejes, hacen vibrar el Auditorio Municipal al aire libre dentro de la programación Estivalh.

El Portón del Teatro ha clausurado su decimonovena edición con un balance sobresaliente tanto de asistencia como de recepción del público. Enmarcado en Estivalh, la marca que agrupa los grandes eventos del verano en el municipio, el ciclo ha ofrecido cinco funciones de géneros diversos, con un claro protagonismo de la comedia y el musical, que han vuelto a conectar con espectadores de todas las edades.

La jornada de cierre, celebrada este domingo, estuvo a cargo de “¡Un respeto!, que soy tu madre”, título que firmó un sold out y convirtió el Auditorio Municipal de la Finca El Portón en un escenario de carcajadas continuas. La representación, que además supuso su estreno en el municipio, puso el broche a una semana de teatro en la que se alternaron propuestas de tono festivo con montajes de producción más ambiciosa, consolidando la versatilidad del espacio escénico al aire libre.

El concejal responsable de El Portón, Andrés García, subrayó el “esfuerzo de la compañía para encadenar papeles y funciones en días consecutivos”, así como la profesionalidad del equipo técnico que ha hecho posible el desarrollo del programa sin incidencias. García quiso reconocer igualmente la labor de Gabanna, responsable del servicio de barra durante todo el ciclo, por su apoyo logístico y atención al público.

Con esta edición, Portón del Teatro confirma su condición de referente del verano cultural en Alhaurín de la Torre: una propuesta estable, de acceso cercano y programación variada, que cada año amplía su base de espectadores. El formato, que combina la comodidad del auditorio al aire libre con una selección de obras orientadas al entretenimiento de calidad, ha vuelto a demostrar su capacidad para llenar grada tras grada y proyectar el recinto municipal como uno de los enclaves escénicos más atractivos del entorno.