Las empresas continúan reforzando sus plantillas en Alhaurín de la Torre y municipios cercanos con nuevas ofertas de empleo para distintos perfiles profesionales. A continuación, repasamos algunas de las vacantes más destacadas publicadas en las últimas horas por organismos oficiales y portales especializados.
Enfermero/a DUE en centro residencial DomusVi Fuentesol (Alhaurín de la Torre)
DomusVi busca un/a enfermero/a DUE para su centro residencial Fuentesol en Alhaurín de la Torre. El puesto contempla contrato temporal a jornada completa y funciones relacionadas con valoraciones de enfermería, administración de medicación, seguimiento clínico, cuidados paliativos y apoyo a residentes y familiares.
Requisitos: Grado o Diplomatura en Enfermería y habilitación profesional.
Salario: 2.000 euros mensuales.
Oferta publicada en el SAE:
https://saempleo.es/ags/candidaturas/lista-ofertas-publicas/detalle-oferta?ofertaId=01-2026-24726&origin=portal-candidatura
Enfermero/a para policlínica en Alhaurín de la Torre
Grupo BCM busca incorporar un/a profesional de enfermería para una policlínica del municipio. Entre sus funciones se encuentran las extracciones de sangre, curas, administración de inyectables y gestión de muestras.
Requisitos: Grado o Diplomatura en Enfermería y experiencia mínima de un año.
Condiciones: Jornada intensiva de mañana e incorporación inmediata.
Salario: 12 euros brutos por hora.
Oferta publicada en InfoJobs:
https://www.infojobs.net/alhaurin-de-la-torre/enfermero-policlinica-alhaurin-la-torre/of-i51b8e335be45f1af20b453d85ae4b0
Oficiales de albañilería de 1ª y 2ª para constructora en Málaga
Una empresa constructora busca oficiales de primera y segunda categoría para trabajos de obra nueva y rehabilitación de viviendas y villas en la provincia.
Requisitos: Experiencia en albañilería y disponibilidad para incorporación inmediata.
Condiciones: Jornada completa y salario a convenir.
Oferta publicada en Tablón de Anuncios:
https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-oficial-albanil/constructora_busca_oficiales_de_albanileria_de_1o_y_2o-5269447.htm
Especialista en animales de compañía en Tiendanimal (Alhaurín de la Torre)
Tiendanimal busca personal para atención al cliente, asesoramiento y venta de productos relacionados con mascotas en su establecimiento de Alhaurín de la Torre.
Requisitos: Formación o experiencia en el sector de animales de compañía, habilidades comunicativas y orientación al cliente.
Condiciones: Contrato fijo discontinuo y jornada parcial.
Oferta publicada en InfoJobs:
https://www.infojobs.net/alhaurin-de-la-torre/especialista-animales-compania-alhaurin-la-torre-jornada-parcial/of-i909098e1a14f5b95abf8203f37ad6c
Técnico/a de limpieza de aeronaves en el aeropuerto de Málaga
AG Universe busca personal para limpieza técnica de aeronaves en las instalaciones aeroportuarias de Málaga.
Funciones: Limpieza interior y exterior de aviones y mantenimiento de superficies.
Requisitos: Experiencia en limpieza, disponibilidad para turnos rotativos y nocturnos, carnet de conducir B y actitud proactiva.
Condiciones: Alta en Seguridad Social y formación continua.
Oferta publicada en LinkedIn:
https://www.linkedin.com/jobs/view/4418841534/
Repartidor/a en furgoneta para rutas por el Valle del Guadalhorce
Una empresa de reparto necesita incorporar un/a repartidor/a para rutas por Alhaurín de la Torre, Cártama, Estación de Cártama, Pizarra y Álora.
Funciones: Entrega, recogida y clasificación de paquetería, además de optimización de rutas.
Requisitos: Experiencia previa en reparto, permiso de conducir B y capacidad de trabajo autónomo.
Condiciones: Contrato indefinido y jornada completa.
Oferta publicada en el SAE:
https://saempleo.es/ags/candidaturas/lista-ofertas-publicas/detalle-oferta?ofertaId=01-2026-24298&origin=portal-candidatura
📌 Todas las ofertas estaban activas en el momento de elaborar esta información. Se recomienda a los interesados presentar su candidatura cuanto antes, ya que los procesos de selección pueden cerrarse una vez cubiertas las vacantes.