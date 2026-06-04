Las empresas continúan reforzando sus plantillas en Alhaurín de la Torre y municipios cercanos con nuevas ofertas de empleo para distintos perfiles profesionales. A continuación, repasamos algunas de las vacantes más destacadas publicadas en las últimas horas por organismos oficiales y portales especializados.

Enfermero/a DUE en centro residencial DomusVi Fuentesol (Alhaurín de la Torre)

DomusVi busca un/a enfermero/a DUE para su centro residencial Fuentesol en Alhaurín de la Torre. El puesto contempla contrato temporal a jornada completa y funciones relacionadas con valoraciones de enfermería, administración de medicación, seguimiento clínico, cuidados paliativos y apoyo a residentes y familiares.

Requisitos: Grado o Diplomatura en Enfermería y habilitación profesional.

Salario: 2.000 euros mensuales.

Oferta publicada en el SAE:
https://saempleo.es/ags/candidaturas/lista-ofertas-publicas/detalle-oferta?ofertaId=01-2026-24726&origin=portal-candidatura

Enfermero/a para policlínica en Alhaurín de la Torre

Grupo BCM busca incorporar un/a profesional de enfermería para una policlínica del municipio. Entre sus funciones se encuentran las extracciones de sangre, curas, administración de inyectables y gestión de muestras.

Requisitos: Grado o Diplomatura en Enfermería y experiencia mínima de un año.

Condiciones: Jornada intensiva de mañana e incorporación inmediata.

Salario: 12 euros brutos por hora.

Oferta publicada en InfoJobs:
https://www.infojobs.net/alhaurin-de-la-torre/enfermero-policlinica-alhaurin-la-torre/of-i51b8e335be45f1af20b453d85ae4b0

Oficiales de albañilería de 1ª y 2ª para constructora en Málaga

Una empresa constructora busca oficiales de primera y segunda categoría para trabajos de obra nueva y rehabilitación de viviendas y villas en la provincia.

Requisitos: Experiencia en albañilería y disponibilidad para incorporación inmediata.

Condiciones: Jornada completa y salario a convenir.

Oferta publicada en Tablón de Anuncios:
https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-oficial-albanil/constructora_busca_oficiales_de_albanileria_de_1o_y_2o-5269447.htm

Especialista en animales de compañía en Tiendanimal (Alhaurín de la Torre)

Tiendanimal busca personal para atención al cliente, asesoramiento y venta de productos relacionados con mascotas en su establecimiento de Alhaurín de la Torre.

Requisitos: Formación o experiencia en el sector de animales de compañía, habilidades comunicativas y orientación al cliente.

Condiciones: Contrato fijo discontinuo y jornada parcial.

Oferta publicada en InfoJobs:
https://www.infojobs.net/alhaurin-de-la-torre/especialista-animales-compania-alhaurin-la-torre-jornada-parcial/of-i909098e1a14f5b95abf8203f37ad6c

Técnico/a de limpieza de aeronaves en el aeropuerto de Málaga

AG Universe busca personal para limpieza técnica de aeronaves en las instalaciones aeroportuarias de Málaga.

Funciones: Limpieza interior y exterior de aviones y mantenimiento de superficies.

Requisitos: Experiencia en limpieza, disponibilidad para turnos rotativos y nocturnos, carnet de conducir B y actitud proactiva.

Condiciones: Alta en Seguridad Social y formación continua.

Oferta publicada en LinkedIn:
https://www.linkedin.com/jobs/view/4418841534/

Repartidor/a en furgoneta para rutas por el Valle del Guadalhorce

Una empresa de reparto necesita incorporar un/a repartidor/a para rutas por Alhaurín de la Torre, Cártama, Estación de Cártama, Pizarra y Álora.

Funciones: Entrega, recogida y clasificación de paquetería, además de optimización de rutas.

Requisitos: Experiencia previa en reparto, permiso de conducir B y capacidad de trabajo autónomo.

Condiciones: Contrato indefinido y jornada completa.

Oferta publicada en el SAE:
https://saempleo.es/ags/candidaturas/lista-ofertas-publicas/detalle-oferta?ofertaId=01-2026-24298&origin=portal-candidatura

📌 Todas las ofertas estaban activas en el momento de elaborar esta información. Se recomienda a los interesados presentar su candidatura cuanto antes, ya que los procesos de selección pueden cerrarse una vez cubiertas las vacantes.

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