En los cinco primeros meses de 2026 en la provincia de Málaga se han contabilizado 39 donantes de órganos y 35 donantes de tejidos

La ciudad de Málaga ha conmemorado esta mañana el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos con la tradicional ofrenda floral celebrada junto al Monumento al Donante, en la Plaza de la Solidaridad. El acto, organizado por la Asociación Para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón de la Provincia de Málaga, ALCER, bajo el lema «Dale un LIKE a la VIDA. Dona órganos, regala futuros», ha rendido homenaje a las personas donantes y a sus familias, cuya generosidad permite salvar vidas y ofrecer nuevas oportunidades a cientos de pacientes cada año.

El encuentro ha reunido a representantes de asociaciones de pacientes trasplantados, familiares de donantes, profesionales sanitarios y responsables institucionales, y durante el acto se ha puesto de manifiesto la importancia de la donación de órganos y tejidos como uno de los mayores ejemplos de compromiso social, así como el papel fundamental que desempeñan las familias en este proceso. La jornada ha servido además para sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de seguir impulsando la cultura de la donación y de comunicar en vida la voluntad de donar.

La presidenta de ALCER Málaga, Josefa Gómez, ha agradecido la generosidad de las personas donantes y de sus familias, destacando que «para quienes hemos recibido un trasplante, la donación supone mucho más que una intervención médica; representa la posibilidad de recuperar proyectos, autonomía y calidad de vida». Asimismo, ha querido reconocer el trabajo de los profesionales sanitarios y de los equipos de coordinación de trasplantes, cuya labor «permite que uno de los sistemas de trasplantes más reconocidos del mundo siga ofreciendo esperanza a miles de pacientes cada año».

El coordinador sectorial de trasplantes de Málaga, Almería, Ceuta y Melilla (Sector IV), Miguel Lebrón, ha incidido en la relevancia de la donación de vivo, especialmente en el ámbito renal. «La donación renal de vivo es una alternativa segura y eficaz que permite ofrecer una mejor calidad de vida a los pacientes, reducir los tiempos de espera y obtener excelentes resultados clínicos a largo plazo», ha explicado. Asimismo, ha señalado que seguir promoviendo esta modalidad de donación contribuirá a reducir los tiempos de espera y a mejorar el acceso al trasplante de las personas con enfermedad renal avanzada.

Los datos de actividad ponen de manifiesto la relevancia del programa de donación y trasplantes en el ámbito de la Coordinación Sectorial de Trasplantes de Málaga, Almería, Ceuta y Melilla (Sector IV), donde durante 2025 se registraron 130 donantes de órganos. En lo que va de 2026 ya se han contabilizado 51 donantes de órganos en este ámbito territorial, de los cuales 39 corresponden a la provincia de Málaga. A esta actividad se suman además 35 donantes de tejidos registrados en la provincia durante el presente año.

También se ha destacado la actividad trasplantadora desarrollada por el Hospital Regional Universitario de Málaga, centro de referencia para el trasplante renal y hepático. Durante 2025 se realizaron 206 trasplantes renales, de los cuales 11 procedieron de donante vivo, así como 67 trasplantes hepáticos. En lo que va de 2026, el centro ha llevado a cabo ya 78 trasplantes renales y 28 hepáticos.

Datos de donaciones y trasplantes

Según los datos de la Organización Nacional de Trasplantes, durante 2025 se realizaron en España 6.335 trasplantes de órganos gracias a las 2.547 personas donantes fallecidas y a las 408 que donaron un órgano en vida. De ellos, 3.998 fueron trasplantes renales. Estas cifras consolidan a España como referente internacional en donación y trasplantes y ponen de manifiesto la importancia de seguir fomentando la cultura de la donación para ofrecer nuevas oportunidades de vida a las personas que esperan un órgano o tejido.

En Andalucía se han registrado un total de 202 donantes de órganos y 185 donantes tejidos durante los primeros cinco meses de este 2026. De las donaciones registradas, 105 han sido en asistolia o a corazón parado, una modalidad de donación que continúa su tendencia al alza y ya supone cerca del 52% del total.

La tasa andaluza anual de donación de 2026 se sitúa actualmente en 57,3 donantes de órganos por millón de habitantes (p.m.p), superando el objetivo de 50 donantes por millón marcado por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) para España.

Respecto a la actividad de donación e implante de tejidos, en lo que va de año se ha registrado un total de 185 donaciones de tejidos, consolidando un modelo sanitario altamente coordinado y en constante evolución. El número total de donantes de tejidos pasó de 380 en 2021 a 722 en 2025, impulsado especialmente por el crecimiento de la donación exclusivamente de tejidos y de la donación en asistolia controlada.

La solidaridad de las familias que han dicho sí a la donación ha permitido la realización de un total de 472 trasplantes de órganos en los primeros cinco meses del año, de los que 287 han sido trasplantes renales, 111 trasplantes hepáticos, 43 de pulmón, 23 de corazón, y siete de páncreas y uno de intestino. Además, se ha realizado un total de 282 trasplantes de córneas.