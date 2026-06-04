Hotel Cortijo Chico presenta esta temporada una nueva propuesta gastronómica y de ocio al aire libre de la mano de su restaurante Raíces, transformando sus jardines en un espacio único donde gastronomía, música y ambiente se unen para disfrutar de las noches de verano en un entorno exclusivo.

La iniciativa nace con el objetivo de ofrecer una experiencia diferente y cuidada, pensada tanto para clientes del hotel como para público general, apostando por cenas al aire libre rodeadas de vegetación, iluminación ambiental y música en directo bajo las estrellas.

Uno de los grandes protagonistas de estas veladas será la cocina fusión con recetas mediterráneas y combinadas con una selección de platos del mundo. Además de las propias carnes elaboradas a la parrilla en directo.

La propuesta culinaria estará acompañada de música en directo para crear una atmósfera elegante y relajada. El encargado de inaugurar esta programación será Miguel Ángel, pianista clásico especializado en amenizaciones en espacios de referencia de la provincia de Málaga. Su repertorio combina versiones contemporáneas, melodías clásicas y piezas ambientales cuidadosamente seleccionadas para acompañar la experiencia gastronómica. Y contará con la posibilidad de que el cliente pueda pedir piezas con anterioridad a su actuación

Con esta nueva apuesta, el Hotel Cortijo Chico y el restaurante Raíces refuerzan su compromiso por crear experiencias diferenciadoras en la provincia de Málaga, fusionando gastronomía, música en vivo y el encanto de las noches estivales en un ambiente pensado para disfrutar sin prisas.

Las cenas en los jardines se celebrarán a partir del 8 de junio y contarán con plazas limitadas por lo que se recomienda consultar disponibilidad.