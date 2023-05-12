La primera fase de este plan del Ayuntamiento ha comenzado por dos importantes cruces: en la A-404 (McDonald’s) y en la zona de Los Manantiales. Cuentan con una tecnología innovadora para aumentar su visibilidad con luces ‘led’ durante la noche

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha finalizado los trabajos de la primera fase de un plan municipal para habilitar los denominados ‘pasos de cebra inteligentes’, con la finalidad de incrementar la seguridad vial, especialmente la de los peatones, en aquellas vías, calles y carreteras con más tránsito. Se ha comenzado por dos de los puntos más sensibles de la red viaria local: el paso de la A-404 a la altura del restaurante McDonald’s, y el la travesía urbana (avenida Cristóbal Colón) a la altura de Los Manantiales.

Estos pasos de peatones inteligentes se activan con señales lumínicas horizontales que resaltan las bandas blancas del trazado cuando el viandante está a unos metros del bordillo. Ese destello de luz alerta de forma muy clara, pero no dañina, a los conductores, sobre todo, en horario nocturno y a la caída del sol. El aviso lumínico resulta muy útil a la hora de poder frenar o reducir la marcha con suficiente antelación, aumentando al máximo la sensación de seguridad para los paseantes, al objeto de reducir a cero el número de accidentes o atropellos.

Se trata de una medida que ya funciona con éxito en otras ciudades españolas y para la que se usa una tecnología innovadora que sirve para aumentar su visibilidad y luminosidad a través de dispositivos ‘led’ y unos sensores que se activan cuando cruza el peatón, alertando a los vehículos que circulan por la calzada. Dicha intervención se enmarca en el programa de inversiones del Ayuntamiento en el área de Smart City.

Según informó en su momento el regidor de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, la idea es extender el plan a aquellos puntos clave y con más tráfico peatonal, en la medida que la mejora de la seguridad vial está muy demandada por numerosos vecinos y, sobre todo, padres de adolescentes y jóvenes en edad escolar, quienes suelen emplear esos cruces para desplazarse, mayoritariamente en grupo, a lugares de ocio y centros escolares o deportivos.

El proyecto forma parte del plan de trabajo que coordina el Área de Servicios Operativos que dirige Prudencio J. Ruiz para reforzar la seguridad, mejorar la movilidad y reducir el peligro de accidentes en la red viaria del municipio en los pasos más utilizados.