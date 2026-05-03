Este sábado 2 de mayo el Polideportivo El Limón ha acogido la XXIV edición del Torneo de Gimnasia Rítmica, un evento organizado por el club Aldetor, que es de los más antiguos de Andalucía y que un año más, ha sido todo un éxito.

Desde que comenzó esta mañana, por el tapiz han pasado unas 700 gimnastas procedentes de 23 clubes andaluces y de Melilla, así como 5 escuelas de la provincia de Málaga.

El concejal de Deportes, Sergio Cortés ha resaltado el trabajazo que hay detrás de un evento de estas características “que el año que viene cumple ya sus bodas de plata” y agradeció la labor de las personas que trabajan para que esto sea posible “además del trabajo de los gimnastas y de la confianza que los padres depositan en el club”.

Como suele ser habitual, en las gradas del Polideportivo El Limón había numeroso público que no ha dejado de animar y aplaudir a los gimnastas.

La directora técnica del Club Aldetor, Pilar Serrano, reconoció que hay mucho nivel en el torneo “y es que se celebra justo antes de muchos campeonatos y es como el ensayo final y la puesta a punto para todos”; de hecho, los conjuntos infantil y juvenil del club alhaurino han subido a lo más alto del podio en el torneo y la semana que viene los veremos competir en Santander, en la 1ª Fase de la Copa de España de Conjuntos.

Además, numerosas gimnastas del club local, obtuvieron medalla en el torneo. Sergio Velasco, director técnico del Área de Deportes acompañó a Sergio Cortés y Pilar Serrano en la entrega de medallas.

Al torneo han acudido gimnastas de diferentes categorías:

Diputación:

– Conjunto miniprebenjamín

– Grupo happy

Promesas:

– Grupos baby/premini/mini

– Conjuntos prebenjamín/benjamín/alevín/infantil/cadete/juvenil

– Individual infantil/cadete

Precopa:

– Conjuntos benjamín/alevín/infantil

– Equipos benjamín

– Individual prebenjamín/benjamín/alevín

Copa:

– Individual juvenil

– Equipos infantil/juvenil

Base:

– Individual alevín/infantil/cadete/juvenil

– Conjuntos infantil/cadete/juvenil

Absoluto:

Individual infantil/júnior/sénior