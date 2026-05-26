La banda malagueña No Picky abrirá el espectáculo a las siete de la tarde. Noche Andaluza y El Despertar del Silencio (Tributo a Héroes del Silencio) completan la programación. La apertura de puertas es a las 17.30 horas. Entrada libre hasta completar aforo

El rock volverá a sonar con fuerza en la Finca Municipal El Portón este próximo sábado, 30 de mayo, con motivo de la decimoquinta edición de Alhaurín Rock, una de las citas musicales más consolidadas del calendario cultural de Alhaurín de la Torre. El festival reunirá a tres destacados grupos sobre el escenario en una intensa jornada de música en directo con entrada gratuita hasta completar aforo.

El evento abrirá sus puertas a partir de las 17:30 horas y ofrecerá una programación variada dirigida a los amantes del rock y sus diferentes vertientes. La banda malagueña No Picky será la encargada de inaugurar el festival a las 19:00 horas con su potente directo de punk rock, dando comienzo a una tarde cargada de energía.

A continuación, a las 20:00 horas, llegará el turno de ‘Noche Andaluza’, el espectáculo liderado por Juan Delola que regresa a El Portón tras el éxito cosechado hace tres años. La propuesta rinde homenaje a las grandes bandas andaluzas fusionando sonidos tradicionales con la esencia del rock, en un espectáculo que promete conectar con el público desde los primeros acordes.

El cierre de la velada correrá a cargo de El despertar del silencio, considerado uno de los mejores tributos a Héroes del Silencio del panorama nacional. Su actuación, prevista para las 21:00 horas, pondrá el broche final a una noche marcada por la nostalgia, la emoción y la música en directo.