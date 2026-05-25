Celebrada con éxito la primera edición de este evento en Finca Solvana, con la presencia de las primera autoridades municipales, que ha reunido a vecinos residentes de distintos países y comunidades

Alhaurín de la Torre ha celebrado este domingo, el I Encuentro Intercultural ‘Alhaurinos del Mundo’, una jornada que ha convertido la Finca Solvana en un gran espacio de convivencia, participación y celebración de la diversidad cultural del municipio.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento, ha reunido a vecinos y vecinas de distintas nacionalidades en un ambiente festivo que se ha prolongado a lo largo de todo el día.

El evento nació con el objetivo de fomentar la integración, la convivencia y el intercambio cultural entre las distintas comunidades residentes en el municipio.

A lo largo de toda la jornada, el público ha podido disfrutar de un amplio programa de actividades para todas las edades, que ha incluído talleres de gastronomía internacional, juegos participativos, charlas, encuentros vecinales y propuestas culturales vinculadas a las tradiciones de los países representados en la localidad. Entre las actividades más destacadas han figurado los talleres de chapas en familia, movilidad, cerámica tradicional en vivo, crochet y Semana Santa, además de actuaciones musicales y de baile en directo a cargo de diferentes grupos artísticos.

El alcalde, Joaquín Villanova, junto a ediles de la Corporación Municipal ha visitado el encuentro y ha comprobado en primera persona la alegría y viveza del encuentro.

Durante el desarrollo del evento, el alcalde ha valorado muy positivamente la respuesta ciudadana y ha subrayado la importancia de este tipo de encuentros para la cohesión social del municipio. “El principal objetivo de este encuentro es crear un ambiente de convivencia y acercamiento entre culturas, favoreciendo el conocimiento mutuo y fortaleciendo los lazos entre la ciudadanía. Hoy hemos visto reflejado ese espíritu en cada actividad y en la participación de los vecinos”, ha asegurado.

Villanova ha añadido además que Alhaurín de la Torre es un ejemplo de convivencia real entre culturas distintas y las más de noventa nacionalidades habidas en la localidad y por tanto eventos como este ayudan a poner en valor esa riqueza cultural, económica y social que ya existe en nuestro día a día haciéndola visible y compartida por todos. El alcalde ha terminado diciendo que “todo el mundo merece una oportunidad y así hacer una sociedad más fuerte en la que todos somos diferentes pero profundamente iguales en lo esencial”.

De la jornada han disfrutado vecinos y vecinas de múltiples nacionalidades, entre ellas británica, italiana, marroquí, argentina, ucraniana, búlgara, venezolana y peruana, reflejando el carácter multicultural del municipio y el papel activo de la comunidad en la vida diaria de la localidad.