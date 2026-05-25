La compañía rondeña Andén Mágico pone en escena una nueva representación teatral especialmente dirigida a niños y niñas de 3 a 10 años. La entrada es gratuita, pero sujeta a invitación, cuyo plazo de inscripciones arranca hoy lunes

La Biblioteca Pública Municipal Antonio Garrido Moraga volverá a llenarse de imaginación y aventuras este próximo jueves 28 de mayo, con una nueva propuesta del ciclo ‘Un cuento alh mes’. En esta ocasión, consiste en la representación de teatro infantil titulada ‘Capitana Valentina y la Patrulla del Agua’, a cargo de la compañía rondeña Andén Mágico.

La actividad comenzará a las seis de la tarde y está dirigida a niños y niñas de entre 3 y 10 años, con una actividad que combinará diversión, teatro y valores educativos. Se trata de una divertida historia de aventuras con temática pirata en la que los niños y niñas podrán disfrutar de una representación pensada especialmente para despertar su curiosidad y participación.

Las plazas son limitadas y será necesaria reserva previa en el teléfono 952 41 87 74. El plazo de inscripción se ha abierto hoy lunes, 25 de mayo.

Con esta iniciativa, la Biblioteca Municipal continúa apostando por acercar la cultura y la animación a la lectura al público infantil a través de espectáculos participativos y actividades familiares.