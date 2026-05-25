El programa Vecinalh, que impulsa la Concejalía de Participación Ciudadana, celebra la última actividad programada en esta tercera edición. Niños y mayores disfrutan de una jornada inolvidable

El ciclo Vecinalh, organizado por el Área de Participación Ciudadana que dirige el edil Andrés García, ha celebrado este domingo la última sesión de su tercera edición con una jornada de juegos en familia. Ha sido en el exterior del Centro Social de El Romeral, donde niños y mayores han podido realizar juegos tradicionales para todos los públicos y edades.

La actividad ha sido muy divertida y ha servido para reunir a las familias en torno a juegos que requieren deporte y habilidad sin necesidad de pantallas y tecnología.

El concejal de Participación Ciudadana, Andrés García, ha acudido a la cita y ha comprobado cómo se desarrollaba la actividad y conversar con los participantes, atreviéndose incluso a realizar algunos de los juegos.

Andrés García ha asegurado que cierran esta nueva edición de Vecinalh con la sensación de «crecimiento y estar cada día más asentada» y la buena aceptación que han tenido todas las citas programadas en distintos centros sociales y barriadas y urbanizaciones del municipio