Han asistido Ayuntamiento, Policía Local, Guardia Civil, Subdelegación, Bomberos, Policía Autonómica y Protección Civil. Ha servido para coordinar el dispositivo para la Feria de San Juan y el verano, intercambiar datos y analizar la situación de la seguridad en el municipio

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha acogido una nueva reunión de la Junta Local de Seguridad con el objetivo principal de coordinar el dispositivo especial de cara a la próxima Feria de San Juan y planificar también las actuaciones y medidas previstas para la temporada estival, así como analizar la situación de la seguridad del municipio en general.

El alcalde, Joaquín Villanova, acudió al encuentro para saludar a los asistentes, aunque no pudo permanecer durante toda la reunión por motivos de agenda. La sesión ha estado presidida por el teniente de alcalde, Manuel López, y ha contado con la asistencia del concejal del área, Francisco José Sánchez; el jefe de la Policía Local y representantes de la Guardia Civil, Policía Autonómica (Policía Nacional), Protección Civil, Consorcio Provincial de Bomberos y Subdelegación del Gobierno.

Durante el encuentro se abordaron distintos asuntos relacionados con la seguridad y la coordinación entre administraciones y cuerpos operativos, especialmente en relación con la organización de la Feria de San Juan, uno de los eventos más multitudinarios del municipio, para el que ya se trabaja en el diseño del correspondiente operativo especial.

Asimismo, se aprovechó la reunión para intercambiar datos e información en materia de seguridad ciudadana y analizar la situación general de Alhaurín de la Torre en este ámbito. También se trató la planificación del verano, una época considerada especialmente sensible debido al incremento de desplazamientos y vacaciones, así como al habitual aumento de los intentos de robos en viviendas.