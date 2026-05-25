Será a las 20.00 horas en la calle Málaga, donde la Concejalía de Turismo y Fiestas dará a conocer el programa de los festejos, del 23 al 27 de junio. El acto contará con el desfile de los candidatos a Reina y Míster y las actuaciones de Encarni Navarro y del Coro Rociero

La cuenta atrás para una de las celebraciones más esperadas del año, la Feria de San Juan, ya ha comenzado en Alhaurín de la Torre. El próximo viernes, 29 de mayo, tendrá lugar la presentación oficial del cartel y el libro de la Feria de San Juan 2026, un acto que servirá como pistoletazo de salida al ambiente festivo que cada año llena de alegría las calles del municipio.

La cita será a partir de las 20:00 horas en la calle Málaga, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de una velada cargada de música, tradición e ilusión. El evento estará presentado por el coordinador de Torrevisión, Rafael Rodríguez, y la técnica de Fiestas y Turismo, María Cañete. Además, el acto contará con las actuaciones del Coro Rociero de Alhaurín de la Torre y de la artista Encarni Navarro, quienes pondrán el toque musical a una noche muy especial.

Otro de los momentos más esperados será el tradicional desfile de candidatos y candidatas a Reina y Rey de la Feria de San Juan 2026, una cita emblemática que cada año despierta gran expectación y reúne a familiares, amigos y vecinos en torno a los futuros representantes de las fiestas.

Con esta presentación, Alhaurín de la Torre comenzará oficialmente a calentar motores para unas fiestas que volverán a convertirse en punto de encuentro, convivencia y celebración para todo el municipio. La Feria tendrá lugar del 23 al 27 de junio.