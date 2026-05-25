El Ayuntamiento, a través de las áreas de Medio Ambiente y de Servicios Operativos, acomete cada año esta intervención, que abarca la limpieza de cortafuegos, cauces, cunetas y parcelas: una superficie que suma más de medio millón de metros cuadrados

Como cada año por estas fechas, el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre pone en marcha la Campaña de Prevención de Incendios Forestales, a través de una macro-actuación conjunta de las concejalías de Medio Ambiente y Servicios Operativos que se coordinan para la limpieza de cortafuegos localizados en la zona de interfaz urbano-forestal del municipio, cauces de arroyos, cunetas y parcelas municipales.

Por un lado se lleva a cabo la limpieza de los arroyos que discurren por suelo urbano, pasando por las urbanizaciones de sur a norte: arroyo del Pinar, del Cura, Arroyo Blanquillo, Zambrana, Bienquerido, etcétera. En este caso, se actúa sobre una superficie mínima de 400.000 m2.

También se realiza la limpieza de todas las parcelas no edificadas de titularidad municipal y la limpieza de márgenes de carreteras, caminos, cunetas, etc., que supone otro tanto de superficie y que son zonas de alto riesgo por la interacción con el ser humano.

Por otro lado, se desbroza y se limpia la zona de interfaz urbano-forestal de orientación sur que conecta cada una de las urbanizaciones con el terreno forestal, entendiendo que es imprescindible como medida preventiva de incendios forestales, en las zonas de mayor riesgo.

Se realiza un cortafuegos perimetral, zona interfaz urbano-forestal, constituyendo una franja de protección de 25 metros de anchura, sobre una superficie mínima de 110.000 m² al sur de las Pinos de Alhaurín, Fuensanguínea, Manantiales, Tomillares, Pueblo Cortijo, Bellavista de Zambrana, El Lagar, Terrazas del Valle, Casas Blancas y el depósito municipal de agua de Calle El Pozo. Se trata de una medida preventiva fundamental ante cualquier situación de emergencia.

Mediante estas dos actuaciones, el Ayuntamiento cumple con lo establecido en el Plan Local de Emergencia contra Incendios Forestales (PLEIF), que fue aprobado por el Pleno Municipal de diciembre de 2020 como herramienta clave para la prevención y la lucha contra el fuego.

Desde el Área de Medio Ambiente se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana a participar en las medidas de prevención de incendios forestales, según la legislación vigente:

-La limpieza de vegetación y el mantenimiento de parcelas privadas.

-No arrojar basura al medio natural.

-Evitar el uso de maquinaria de corte eléctrico y soldadura en zonas de riesgo.

-Está totalmente prohibido el fuego en suelo urbano y barbacoas descontroladas.

Con todas estas medidas, se pretende estar al día en la campaña de prevención de 2026 y evitar cualquier conato de incendio y su propagación.