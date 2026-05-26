El club de Patinaje de Alhaurín de la Torre consigue dos de los tres podios a los que aspiraba

El Polideportivo Blas Infante de Alhaurín de la Torre ha acogido los espectaculares Campeonatos de España de Parejas Artístico y Danza y de Patinaje Artístico en Línea Sénior. Desde la Federación Española de Patinaje destacan el nivel de la competición de Parejas Artístico, con una sensación de mejora global de la modalidad, muy difícil de puntuar por los jueces gracias al nivel de todas, algo que nos adelantó Ayelén Morales, entrenadora del Club de Patinaje de Alhaurín de la Torre, quien destacó lo mucho y lo bien que se está trabajando en los últimos años en esta disciplina.

El club alhaurino estuvo representado por tres parejas: los infantiles Sofía Martín Morales y Hugo Díaz Carrillo, los Cadetes Zoe España Mojtar y Mario Miguel Triviño Muñoz y los Júnior Ainhoa Caravaca García y Rafael Peláez Gálvez.

De los tres podios a los que aspiraba, los integrantes del club alhaurino consiguieron dos:

ORO para los infantiles Sofía Martín Morales y Hugo Díaz Carrillo, que se proclamaron Campeones de España.

PLATA para los júnior Ainhoa Caravaca García y Rafael Peláez Gálvez, que quedaron subcampeones de España.

Cuarto puesto para los Cadetes Zoe España Mojtar y Mario Miguel Triviño Muñoz.

¡Enhorabuena!