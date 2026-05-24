La propia agrupación ha definido el concierto como «el más exigente» de su historia, con un variado repertorio que ha ido desde la polifonía del siglo XVI hasta piezas inspiradas en los grandes éxitos de Broadway

La Coral Santa Cecilia ha vuelto a conquistar al público del Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ en el concierto celebrado este sábado, una cita organizada en colaboración con el Área de Cultura que ha reunido a numerosos asistentes que han llenado por completo el aforo del recinto y que confirma el gran momento artístico que atraviesa la agrupación.

El recital ha estado marcado por la emoción, la sorpresa y la calidad interpretativa de un programa que la Coral ha decidido mantener en secreto hasta el mismo concierto. Acompañados por invitados especiales, los integrantes de la formación que dirige Alejandro de Palma han ofrecido un recorrido musical por diferentes épocas y estilos, desde la polifonía del siglo XVI hasta piezas inspiradas en Broadway, pasando por la zarzuela y composiciones de carácter sacro y profano demostrando que la coral es capaz de alternar registros clásicos y contemporáneos en una misma velada.

La puesta en escena y el cuidado trabajo vocal han evidenciado el esfuerzo realizado por la agrupación en uno de los proyectos más ambiciosos de su trayectoria y que ellos mismo han calificado como «el más exigente».

Desde la Coral Santa Cecilia han agradecido el respaldo del público y destacaron la implicación de todos los integrantes en un espectáculo concebido como homenaje a quienes han formado parte de la historia de la agrupación. “Queríamos compartir con el público aquello que sentimos cuando hacemos música juntos. Ha sido un programa muy exigente, pero también muy especial y emocionante para todos nosotros” según ha destacado el presidente de la formación.

Por su parte, el concejal de Cultura, Manuel López, ha felicitado a todos los miembros de la coral y a su director por estar creciendo a pasos agigantados y llevar a la Coral Santa Cecilia «a su mejor momento en décadas».

Con esta actuación, la Coral Santa Cecilia reafirma su compromiso con la difusión de la música y la cultura ofreciendo al público una experiencia artística marcada por la emoción y la calidad.