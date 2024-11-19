Alumnado de los IES Capellanía y Huerta Alta han participado en una original actividad en el Pabellón Blas Infante organizada por la Fundación ONCE y el Área de Deportes: han jugado al ‘goalball’, el único deporte paralímpico pensado para quienes tienen discapacidad visual

El Pabellón Blas Infante de Alhaurín de la Torre ha albergado una bonita actividad en la que alumnado de los institutos locales se ha puesto por un momento en la piel de personas ciegas o con discapacidad visual para practicar deporte adaptado. El alcalde, Joaquín Villanova, ha querido visitar el recinto para explicar a los jóvenes los objetivos de esta iniciativa, en la que han colaborado la Fundación ONCE y las áreas de Deportes y Educación, que dirigen Sergio Cortés y Pilar Conde respectivamente.

El proyecto se ha llevado a cabo por ser este año Alhaurín de la Torre Capital Europea del Deporte por la Integración y el Voluntariado y ha contado con la participación de numerosos estudiantes del IES Capellanía y del IES Huerta Alta. A lo largo de la mañana, los asistentes han tenido la oportunidad de practicar el denominado ‘goalball’, el único deporte paralímpico creado específicamente para personas ciegas y con discapacidad visual, en el que participan dos equipos de tres jugadores cada uno.

Se basa principalmente en el sentido auditivo para detectar la trayectoria de la pelota en juego (que lleva cascabeles en su interior) y requiere además una gran capacidad espacial para saber dónde estar situado en cada momento con el objetivo de interceptar o lanzar la pelota. Al acto también han acudido el deportista paralímpico Alfredo Cuadrado y la directora provincial de la ONCE, Irene García, y ha incluido una pequeña exhibición de fútbol de cinco integrantes del propio equipo de la ONCE de Málaga.

Villanova ha dirigido unas palabras a los presentes para remarcar la apuesta que el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre hace por el deporte en general y, particularmente, como una herramienta para fomentar valores como la inclusión y la igualdad.