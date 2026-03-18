El trabajo continuo de su comisión multidisciplinar garantiza la atención integral de las mujeres durante todo el año

El complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, acaba de renovar oficialmente su distintivo acreditativo como ‘Centro Comprometido contra la Violencia de Género’. En este sentido, el centro ha destacado por cumplir todos los criterios de intervención gracias al trabajo continuo de su comisión multidisciplinar, que garantiza la atención integral a las víctimas, así como de su entorno familiar, los 365 días del año.

Esta distinción, otorgada por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), valida que el hospital cumple con los estándares de calidad más exigentes en la detección, abordaje y seguimiento de los casos de violencia machista.

En un acto celebrado esta mañana en el centro, el director gerente del complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria, Jesús Fernández Galán, se ha reunido con los miembros de la comisión multidisciplinar de Violencia de Género para celebrar este hito y poner en valor el esfuerzo humano que hay detrás de este reconocimiento. Durante el encuentro, se ha destacado especialmente el excelente desempeño del centro en el criterio de Intervención, clave para asegurar una respuesta inmediata y coordinada desde el ámbito sanitario, ha resaltado el gerente.

Por su parte, la actual subdirectora de enfermería y presidenta de la Comisión de Violencia de Género, Victoria del Moral, ha subrayado la importancia de la cohesión entre los diferentes estamentos del hospital: «Esta renovación es el fruto del trabajo diario de un equipo que cree profundamente en lo que hace. Nuestra Comisión Multidisciplinar garantiza que, los 365 días del año, cualquier mujer que llegue al hospital encuentre no solo asistencia sanitaria de primer nivel, sino un espacio de protección y escucha activa donde su seguridad es lo primero».

Del Moral ha incidido además en que el hospital sigue trabajando para que el protocolo de actuación sea cada vez más ágil y humano: «No nos limitamos a curar; acompañamos. Nuestro objetivo es que la víctima se sienta segura desde el primer contacto en Urgencias hasta el seguimiento posterior, activando todos los recursos necesarios de forma transversal».

Estructura y Proyectos Estratégicos

El Hospital Universitario Virgen de la Victoria continúa integrando la lucha contra la violencia de género en su estructura estratégica, alineándose con las directrices de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias. En este sentido, el protocolo de actuación del centro incluye formación específica constante para el personal, garantizando que el hospital actúe como un nodo de seguridad fundamental dentro de la Red de Recursos contra la Violencia de Género en Andalucía.

Con esta acreditación, con vigencia para los próximos tres años, el Hospital Virgen de la Victoria se consolida como un referente provincial en la atención integral y la sensibilización social frente a esta lacra, manteniendo siempre la puerta abierta y los recursos activos para todas las mujeres que lo necesiten, así como el de su entorno familiar.