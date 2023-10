“Tiempo de Espera”, el último Poemario de José Sarria, residente en Alhaurín de la Torre, alcanza a ser Finalista del Premio Nacional de Poesía 2023 y del Premio Nacional de la Crítica 2023.

Después de haber obtenido durante el año 2023 su segunda edición (hecho muy poco habitual en las ediciones de poesías), el poemario “Tiempo de espera” del alhaurino, José Sarria, ha sido Finalista del Premio Nacional de Poesía 2023 y del Premio Nacional de la Crítica 2023.

José Sarria se muestra, con estos dos nuevos reconocimientos, muy agradecido a todos los que confiaron en él y lo hicieron posible: la editorial Valparaíso Ediciones, Fernando Valverde, Remedios Sánchez, Manuel Gahete y Francisco Morales lomas. Y, sobre todo, a los cientos de lectores que decidieron acudir a sus poemas en busca de esa invitación a vivir y a disfrutar del presente, inspirado en las “Meditaciones” de Marco Aurelio (“En la convicción de que puedes salir ya de la vida, haz, di y piensa todas y cada una de las cosas en consonancia con esta idea …/… Solo se nos puede privar del presente, puesto que este solo posees …/… Desecha, pues, todo lo demás …/… Y, además, recuerda que cada uno vive exclusivamente el presente, el instante fugaz”) y el los versos de Walt Whitman (“La felicidad no está en otro lugar, sino en este lugar, no en otra hora, sino en esta hora”).

TESTIMONIOS:

“El amor a la poesía llena las palabras de los verdaderos poetas y las hace volar. Estos poemas vuelan y nos tocan con el tacto de quien ama la verdad y la literatura”.

(FERNANDO VALVERDE, poeta, Premio Andalucía de la Crítica y profesor de literatura en Emory University –USA-).

“La palabra sosegada, la reflexión serena, el compromiso ético con los momentos que vivimos, son tres claves esenciales del nuevo poemario de José Sarria. Es evidente que supone una profundización y una estilización de su discurso que no pasará desapercibida para quien sepa apreciar la lírica honda; esa que nos reconcilia con el ser humano y que abre al necesario pensamiento crítico que tan infravalorado está en estos tiempos, un camino de esperanza”.

(REMEDIOS SÁNCHEZ, presidenta de la Asociación de Críticos de Andalucía y catedrática de Universidad en la UGR).

“Tiempo de espera significa el regreso a los orígenes: los intangibles recuerdos de la infancia, el eco clásico de nuestra herencia mítica, la inagotable sensualidad de la lírica arábigo andaluza, uncidos por el sigilo del temblor y el clamor del misterio. Si pudiera resumirse en una sola voz Tiempo de espera, no me cabe la menor duda, sería totalidad: la visión del mundo como un todo en que nada es posible si no asumimos, con solidaria conciencia, nuestra legítima y feble identidad”.

(MANUEL GAHETE, presidente de la Asociación Colegial de Escritores de Andalucía).

“Poesía de encuentro con la vida y su mirada interior, en un tiempo para la memoria y la contemplación de la plenitud de la existencia”.

(FRANCISCO MORALES LOMAS, presidente de honor de la Asociación de Críticos de Andalucía y profesor titular de la Universidad de Málaga).

«Tiempo de espera, una reflexión sobre la vida y la memoria, sobre el tiempo y la muerte. Un cuidado y exigente libro que acompaña e invita a la meditación. Lo recomiendo».

(MANUEL RICO, presidente de la Asociación Colegial de Escritores).

“La solvencia para estructurar los poemas, rítmica y tonalmente, por parte de José Sarria, germina en este Tiempo de espera bajo la inalterable presencia de la empatía, el humanismo y la solidaridad”.

(RAFAEL BALLESTEROS, escritor, Premio de las Letras Andaluzas y Premio Andalucía de la Crítica).

“Un poemario que inventa el lenguaje de la alegría otra vez y que de oficio se propone, como se declara en otro poema, “el arte de apreciar lo vivido”, un arte poética en toda su conciencia lumínica”.

(LUIS CORREA-DÍAZ, profesor en la University of Georgia y Académico de la Real Academia Chilena de la Lengua).

