El evento coincidirá con la presentación del libro ‘Mi diario de amor’, obra de la coach personal Virginia Triguero Hurtado de Mendoza. Será en la Sala María Moliner a las 19:00 horas, con entrada libre. La periodista Paloma Prada introducirá el encuentro

‘Cómo tomar mejores decisiones’ es el nombre del original taller que se impartirá mañana martes, 20 de febrero, a partir de las 19:00 horas, en la Sala María Moliner de la Biblioteca Pública Municipal Antonio Garrido Moraga, con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo. Virginia Triguero Hurtado de Mendoza, coach personal y de vida, y autora del libro ‘Mi diario de amor’, será la encargada de ofrecer esta formación, durante un encuentro en el que también se presentará dicha obra.

Abrirá el acto la periodista Paloma Prada, también experta en Liberación Emocional, quien presentará a la ponente y escritora y contará alguna de las claves de dicha autopublicación, editada por Círculo Rojo, colección Autoayuda, y que consta de 166 páginas.

Tanto el taller como el libro, según la autora, incidirán en un principio fundamental: “Nadie sabe mejor que tú eso que tanto anhelas, por lo que este Diario te guiará paso a paso de forma amorosa con las mejores prácticas y preguntas a descubrirlo dándole sentido, orden y claridad a tantas emociones y pensamientos, hecho muy a conciencia para tu mayor bienestar”.

Triguero, alhaurina de 40 años, movida por su especial sensibilidad para lo humano desde niña, es una apasionada de las lecturas y estudios relacionados con lo social, la psique, emociones y espiritualidad. La conexión de inquietudes junto a su interés por acercar de forma sencilla el bienestar a través de la riqueza interior de la esencia humana, la impulsaron a servir de forma cercana combinando unas herramientas para la toma de claridad, empoderamiento y mejora de relaciones interpersonales.

