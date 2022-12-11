Los cantaores Rancapino Chico y el jovencísimo Juan Francisco Morán, acompañados a la guitarra por Diego Amaya y Fernando Rodríguez, fueron los encargados de poner el arte y la música en esta tradicional velada, que en esta ocasión tuvo lugar en el Restaurante El Limonar

MÁS INFORMACIÓN:

Anoche tuvo lugar en el Restaurante El Limonar la tradicional Cena Flamenca organizada por la Peña ‘Torre del Cante’, y que cumplía su cuadragésima segunda edición. Numerosos socios y amigos de la peña acudieron a la convocatoria, hasta el punto de completar el aforo disponible en el local. El alcalde, Joaquín Villanova, y el concejal de Cultura, Andrés García, también asistieron en representación municipal.

Una vez finalizó la cena comenzó el espectáculo puramente flamenco. En primer lugar actuó el jovencísimo Juan Francisco Morán, de Benamejí (Córdoba), nacido en 2008 y que en pocos años se ha hecho ya con un nombre y un importante reconocimiento en el género y ha triunfado en diferentes concursos y certámenes. Estuvo acompañado a la guitarra por Fernando Rodríguez.

A continuación se subió al escenario el conocido Rancapino Chico, quien volvía a Alhaurín de la Torre, junto con el guitarrista Diego Amaya. La artista invitada Reyes Carrasco finalmente no pudo acudir por motivos familiares.

El presidente de la Peña, Antonio Donaire, aseguró que el principal objetivo de esta cena era pasar un rato agradable con todos los socios y disfrutar del flamenco. Además, reivindicó la labor de difusión, apoyo y defensa del cante jondo que, desde su fundación en 1978, realiza este colectivo, cuyo principal referente es el Festival Torre del Cante, con casi medio siglo de existencia.

Por último, el edil de Cultura, Andrés García, puso en valor la labor que desempeña la Peña Flamenca con Antonio Donaire como presidente, e hizo hincapié en seguir fomentando el flamenco e inculcar sus valores a los más jóvenes.