Este jueves, 7 de mayo, a las 20 horas se inaugura en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ una exposición que reúne algunos de los mejores dibujos de esta estudiante de bachillerato de artes del IES Jesús Marín. Podrá visitarse hasta el 22 de mayo

El próximo jueves, 7 de mayo, el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ acogerá la inauguración de la exposición de dibujos de la joven artista Alejandra Arroyo Martín, una cita que pone en valor el talento emergente del ámbito artístico local. El acto, organizado por la Concejalía de Cultura, dará comienzo a las 20:00 horas y contará con entrada libre hasta completar aforo.

Alejandra Arroyo Martín cursa actualmente Bachillerato de Artes en el IES Jesús Marín, donde ha descubierto y desarrollado su vocación artística. A través de esta muestra, el público podrá apreciar su evolución creativa y el dominio de diversas técnicas y estilos trabajados durante su formación.

La inauguración contará, además, con la actuación especial de la violinista Athenea, que ofrecerá un repertorio de música moderna para acompañar la velada y enriquecer la experiencia artística de los asistentes.

La exposición podrá visitarse hasta el 22 de mayo, de lunes a viernes en horario de 10:00 a 13:30 horas, y los viernes también por la tarde, de 17:30 a 20:30 horas. Se trata de una propuesta cultural abierta a todos los públicos que invita a vecinos y visitantes a acercarse al arte joven y respaldar el talento local.