El encuentro ha reunido a más de 400 participantes de grupos procedentes de toda Andalucía. El alcalde acude al concurso y valora el magnífico trabajo de las academias y asociaciones asistentes.

La barriada El Peñón ha acogido este domingo en su Edificio de Promoción el I Campeonato de Baile de Danza Moderna y Flamenco ‘San José Obrero’, una iniciativa organizada por la hermandad del mismo nombre, en colaboración con el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y enmarcada dentro de las fiestas en honor al patrón.

El encuentro ha reunido a cerca de 400 participantes llegados desde distintos puntos de Andalucía, además de numeroso público que ha llenado el recinto para disfrutar de una intensa jornada de música, baile y competición.

El campeonato ha contado con dos grandes modalidades, danza moderna y flamenco, distribuidas en diferentes categorías: baby, infantil, junior, juvenil, senior y premium. Los participantes han competido tanto en formato individual como en dúos y grupos, ofreciendo coreografías de entre dos y tres minutos con una cuidada puesta en escena, vestuario y escenografía.

Todos los participantes han recibido medalla y diploma como reconocimiento, mientras que los ganadores de cada categoría han obtenido premios económicos que han oscilado entre los 100 y los 300 euros. Un jurado especializado ha sido el encargado de valorar las actuaciones y deliberar los premios en una jornada marcada por el alto nivel artístico y la gran variedad de propuestas.

El alcalde, Joaquín Villanova, ha asistido al evento para respaldar esta iniciativa impulsada por el presidente de la hermandad, Luis Algoró. Durante su intervención, Villanova ha agradecido la participación de todas las academias y ha destacado la magnífica respuesta obtenida en esta primera edición. Además, quiso poner en valor el talento mostrado sobre el escenario asegurando que “somos futuro, somos sabor andaluz”. Desde la organización han valorado muy positivamente la acogida del campeonato, que nace con vocación de continuidad dentro del calendario festivo de la barriada.

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