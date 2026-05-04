El Área de Servicios Operativos ha dotado a esta calle de un diseño similar al de los accesos a otras urbanizaciones, con una mediana ajardinada y nuevas farolas. La obra se enmarca dentro del plan de reurbanización previsto para la zona de Los Manantiales

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha llevado a cabo obras de mejora y embellecimiento en la avenida del Manantial, una de las principales calles de la urbanización de Los Manantiales. El alcalde, Joaquín Villanova, ordenó esta actuación, que forma parte del plan de renovación de todas las entradas y accesos de las diferentes urbanizaciones del municipio.

En este sentido, se ha dotado a esta avenida a un diseño similar al que se ha empleado en otras como la avenida del Mar (Retamar), Pau Casals (Capellanía), la Calera, El Lagar o la avenida de los Cortijos (Cortijos del Sol), entre otros. Se ha actuado fundamentalmente en la mediana, de unos 72 metros de longitud, y que se ha renovado por completo con césped artificial, varios ejemplares de cycas revoluta y su correspondiente red de riego.

Además, se ha aprovechado para reformar la red de alumbrado público con nuevas canalizaciones y tres farolas, y se han ejecutado sendos rebajes en la propia mediana para una posterior reforma del acerado a ambos lados y sendos pasos para los peatones. Las obras se han llevado a cabo a través de la Concejalía de Servicios Operativos que dirige Rodrigo Jiménez.

Esta intervención se enmarca dentro de un plan de reurbanización y mejoras que se llevará a cabo en Los Manantiales a lo largo de los próximos años y que afectarán a las aceras, pavimento e infraestructuras.