La III Caminata Solidaria ‘Torremolinos TEAcompaña’ batió su propio récord de participación en una jornada inclusiva que se desarrolló con éxito por las calles más céntricas de la localidad malagueña con un ambiente familiar y festivo que contagió a los vecinos, turistas y curiosos que se cruzaron a su paso. La recaudación ayudará a financiar un proyecto de terapias ocupacionales gratuitas.

TORREMOLINOS. 02.05.2026 Costó, pero la III Caminata Solidaria ‘Torremolinos TEAcompaña’ pudo llevarse a cabo con éxito este sábado en Torremolinos. Y de qué manera. Tras tenerse que aplazar en primera instancia por lluvias, y pese a enmarcarse la nueva fecha en el ecuador del puente de mayo, el tiempo acompañó y fueron más de 500 inscritos los que se echaron a la calle para hacerle frente común al autismo. Esta participación supone el récord de participantes de la prueba en las tres ediciones celebradas hasta la fecha.

Con el color azul por bandera y al grito unido de ‘Diferentes pasos, el mismo destino’, personas de todas las edades y condiciones recorrieron a pie las calles más emblemáticas de la localidad malagueña con el objetivo de dar visibilidad al autismo y de recaudar fondos para dotar de terapias ocupacionales gratuitas a los niños de la Asociación TEAcompaño en la sala multisensorial del Centro de Desarrollo Comunitario Isabel Manoja.

La prueba popular, accesible e inclusiva, ya se ha consolidado en el calendario municipal torremolinense, localidad que volvió a hacer gala de su diversidad y solidaridad. El punto de partida de la jornada tuvo lugar en la emblemática Plaza de Andalucía, que el año anterior había sido el destino final. Hasta esa concentración previa se desplazaron la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid; y Gloria Manoja y Francisco García Macías, concejales de Políticas Sociales, y de Educación y Cultura, respectivamente, además de otros miembros de la corporación municipal.

Tras los saludos, fotos, recogida de los últimos dorsales y venta de merchandaising, los caminantes empezaban la travesía urbana con una cuenta atrás y liderados por una gran pancarta: ‘Torremolinos TEAcompaña’. “Menos prejuicio, más amor, más empatía, más inclusión”, se podía leer en otro de los murales. Buscaban, pedían, gritaban y exigían visibilidad e inclusión para el autismo, una realidad con la que muchos de los participantes conviven y luchan a diario.

Los cánticos contagiosos de la ‘Marea Azul’ no dejaron de envolver con fuerza a cuantos se cruzaban en el camino: “¡Por nuestros niños, visibilidad!”, “¡El autismo no es enfermedad!” o “¡En Torremolinos tenía que ser!”, fueron los más empleados ante las miradas de turistas, vecinos o curiosos que se arrancaban con aplausos y mensajes de ánimo. Especialmente llamativo fue el paso por el barrio de El Calvario, con menos transeúntes, pero con muchos vecinos que se asomaban a los balcones ante el sonido de la caminata.

La Plaza de la Unión Europea, la Calle San Miguel, la Avenida Palma de Mallorca, la Plaza Costa del Sol, la Avenida Joan Miró, la Calle Fernando de Prados, la Calle Rafael Quintana Rosado, y la Plaza Blas Infante fueron las estaciones de paso de la Caminata Solidaria, con meta virtual junto a la sede del Ayuntamiento de Torremolinos, donde a las 11:30 horas tuvo lugar una llegada apoteósica y emocionante con la canción ‘Libertad’ de Nil Moliner como fondo musical.

Autismo adulto: educación y salidas laborales

El apartado reivindicativo continuó allí mismo con la lectura de los manifiestos públicos al objeto de dar voz a la realidad de las personas con diversidad funcional, reivindicar una sociedad más accesible e inclusiva y reconocer el trabajo conjunto de entidades sociales del municipio. Así, Deseada Tejera, presidenta de la Asociación TEAcompaño, organizadora del evento junto al Ayuntamiento de Torremolinos, puso el foco en la educación orientada a las salidas laborales de los autistas adultos, ya que, según datos de Autismo España, entre el 76 y el 90% de las personas autistas están desempleadas: “El autismo no acaba en la infancia y llega el momento en que estos jóvenes, que no niños, tienen que hacer algo con su vida. Y las familias estamos en un momento muy difícil porque es una realidad que faltan recursos en los centros educativos y porque no vemos oportunidades reales de inclusión laboral para nuestros jóvenes”.

Posteriormente, Cyril, del Centro Especial de Empleo del Vivero Los Pinares, pidió más participación de los autistas en los foros: “No somos invisibles”. Por su parte, Salvi, del Club Deportivo Al-Ándalus, habló de “la importancia de las oportunidades que permiten descubrir los talentos”, y el joven Nasro, asociado de TEAcompaño, se centró con desparpajo en el aspecto social: “No dejéis que nos descolguemos porque también podemos llegar a la meta”. Fue el broche a un paseo que quedará para el recuerdo y que finalizó con la animación y la música en directo a cargo de la speaker Gisela. Todos bailaron en un ambiente familiar y de ocio inclusivo que tuvo continuidad posteriormente en el Jardín Botánico Molino de Inca con las ‘V Jornadas de Concienciación sobre el Autismo’, en la que se ofreció una programación variada para niños, jóvenes y adultos con actividades lúdicas y de sensibilización.

La recaudación de la Caminata Solidaria ‘Torremolinos TEAcompaña’ irá destinada a financiar sesiones de terapia ocupacional de la Asociación TEAcompaño. El proyecto está cuantificado en 15.000 euros y pretende atender de manera gratuita y en tres turnos a la semana a niños de la asociación durante el curso escolar (de septiembre a junio). Contará con la colaboración de técnica de la Fundación Autismo Sur. Además, la actividad cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Torremolinos y la Fundación ”la Caixa”, y con el patrocinio de Aguas de Torremolinos, Martinsa Motor, Clínica Santa Elena, Restaurante Caléndula, Restaurante El Botijo, Bodegas Guerola y Café Kuduro.