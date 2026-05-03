(Jmm Caminero) Entremos en un dato: 6.106.354 multas de tráfico en el año 2025 gestionadas por la DGT. Según las cifras 16.7000 multas al día. No se incluyen las producidas en Cataluña y el País Vasco que las gestionan otros organismos.

Se habla que en Francia entre 20 y 30 millones de multas al año. No olvidemos que en Francia hay más población, y, se supone más vehículos.

¿La pregunta es clara y evidente, si hay multas es porque hay infracciones al tráfico, hay errores a la hora de la conducción…? ¿Y, la segunda pregunta, se supone que las multas son sólo un tanto por ciento de todas las infracciones existentes… no sé si un diez por ciento o un cinco o un veinte por ciento? (Dígamelo usted, si es que existen cifras en esta variable).

Por tanto, es obvio y evidente que cometemos muchos errores en la conducción. Cierto es que existen en España 28,5 millones con carnet de conducir…

¿Pero la pregunta es cómo podríamos reducir las infracciones o multas, que son una parte pequeña, no sé qué proporción de todas las infracciones que se harán, de todos los errores al conducir, que al final, pueden producir una serie de accidentes de tráfico, al menos algunas de esos errores al conducir, y, por tanto, un número de fallecidos al año…?

¿Cómo reducimos el número de accidentes de tráfico, el número de fallecidos en los accidentes de tráfico, el número de infracciones de tráfico y el número de errores en la conducción…?

Entre las infracciones con más frecuencia están: el exceso de velocidad, como causa número uno, el uso del móvil al volante, el ITV caducado o desfavorable, No usar cinturón de seguridad o similar, el quinto, alcohol y drogas, y, sexto estacionamiento indebido…

En estos últimos cinco años se percibe un aumento en alza. Quizás debido también a más conductores en las carreteras, más vehículos, etc. Algunos indican que la cantidad de vías no ha aumentado, pero si los vehículos. También algunos expresan más desplazamientos –datos que le dejo a usted que los confirme o evalúe…-, etc.

¿Qué podemos hacer para reducir las infracciones, y, por tanto toda la cadena, también las multas, también los accidentes, también los fallecimientos, etc.? podríamos encontrar con este diálogo en la barra del café con churros:

– Alguien podría indicar es fácil ver un móvil, teléfono móvil equis, el desplazamiento que realiza de un punto A a otro punto B, cuánto tiempo ha tardado, y, calcular la media, etc., incluso los descansos.

– Pero otros expresan es que entonces tendremos un control enorme sobre nosotros…

– Aquellos contestarán es que si tengo que ir de vacaciones cuatro días, y, me tengo que trasladar cuatrocientos o quinientos kilómetros, salgo de mi trabajo y vivienda a las tres de la tarde y quiero llegar antes de tal hora…

– A lo que contestará otro interlocutor, pero mejore es llegar, pues una parte de la población se queda en la carretera. Vean las cifras de cada puente. Cifras que son personas, que son familias que quedarán afectadas…

– Me pregunto, contestará otro, si hacemos un cálculo de cuántas personas han fallecido en las carreteras en estos diez últimos años…

– Eso se sabe, unas once mil en los últimos diez años. Una media de mil o mil cien cada año… En los últimos cincuenta años entre 120.000 y 150.000 años, porque desde que se impuso el carnet por puntos, una gran invención y descubrimiento se redujeron mucho… Bien harían a la persona o departamento que lo inventase en el mundo, hacerle un monumento en alguna plaza del mundo…

– También porque se empezaron a crear más autovías…

– Pero en diez años cuántas familias habrán sido afectadas por un fallecido… si hemos indicado once mil en diez últimos años. Al menos hay una familia por cada uno. Pero esa persona que ha fallecido tiene padres que son otra familia, o tienen suegros que son otra familia… o tienen hijos, si están independientes ya son otra familia…

– ¿Se podría calcular cuántas personas que viven y respiran junto a nosotros, llevan la herida profunda, muy profunda, que su hijo falleció en accidente, y, así se pasa veinte o treinta años de su vida, hasta que él o ella el tiempo se los lleve? ¿O, cuantos hijos llevarán en su corazón, que su padre o su abuelo fallecieron hace diez o treinta o cincuenta años, pero esa herida la llevarán durante décadas hasta que sobre ellos se cierre el telón de esta vida en esta vida…?

– Y, no hemos contado los heridos graves, con heridas graves para toda su vida. Ni otras realidades…

Por tanto, estimado lector/a conductor/a, o estimado lector/a que tiene alguna responsabilidad en este tema, ¿qué podría hacer usted o su departamento para reducir los accidentes de tráfico, para que cometiésemos menos infracciones al conducir…?

Me he preguntado muchas veces, tres realidades posibles, una, más anuncios en las televisiones, indicando los mensajes que sean pertinentes… quién sabe, si empresas gratuitamente, pondrían en sus envases mensajes para reducir los accidentes de tráfico… Una enorme base de datos digital o virtual sobre artículos y reportajes sobre Seguridad Vial, que fuese de acceso publico…

¡Y, crear uno o dos o tres museos sobre Seguridad Vial en España…! ¡Qué le parece…!

http://filosliterarte.blogspot.com.es © jmm caminero (23 abril 2026 cr).

Fin artículo 5.484º: “6.106.354 multas de Tráfico en 2025”.