Loles López destaca la “importancia de ofrecer a las mujeres herramientas para recomponer sus vidas” y de trabajar con “unidad” desde todos los ámbitos para hacer frente a esta lacra social

Andalucía es la primera comunidad que firma un convenio para la puesta en marcha de un Aula EDYTA. La formación comenzará el próximo mes de octubre y acogerá una veintena de mujeres

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), y la Fundación Orange han acordado la puesta en marcha de un aula digital del programa EDYTA, que gestiona la propia multinacional de las telecomunicaciones, con el propósito de impulsar las competencias digitales de las mujeres andaluzas víctimas de violencia de género y, de esta forma, favorecer su incorporación al mercado laboral. Andalucía es la primera comunidad que firma un acuerdo con la Fundación Orange para la apertura de esta aula formativa digital.

Tras la rúbrica del convenio por parte de la consejera de Inclusión Social, Juventud y Familias, Loles López, y el director de la Fundación Orange, Daniel Morales, se ha inaugurado la nueva aula digital, que estará ubicada en la sede de la Consejería de Igualdad, en Sevilla, en la Avenida de Hytasa, 14, y acogerá a un total de entre 15 y 20 mujeres. El acuerdo tiene una duración de cuatro años.

López ha destacado que “este proyecto está dirigido a formar en competencias digitales a mujeres en situación vulnerable, como las mujeres víctimas de la violencia de género”. A este respecto, ha asegurado que “prevenir, proteger y asistir a las víctimas es fundamental; pero también lo es darles instrumentos para rehacer sus vidas; para evitar la dependencia, muchas veces económica, de sus agresores”.

A este respecto, ha señalado que “la inserción laboral, la obtención de un empleo, es un factor clave en ese proceso de recuperación integral de estas mujeres porque les brinda la oportunidad de alcanzar esa independencia económica y social”. Por ello, ha defendido la importancia de poner en marcha recursos como este aula que dará formación sobre competencias digitales, al tiempo que ha recordado que el Teléfono de Información a las Mujeres 900 200 999 y ha instado a toda aquella mujer que lo precise a que haga uso de este servicio porque “salva vidas”.

La consejera, que ha lamentado los últimos crímenes machistas ocurridos en España durante este pasado fin de semana, ha agradecido a la Fundación Orange su compromiso con las víctimas de violencia de género y la erradicación de esta lacra: “Este convenio es un ejemplo de esa necesaria unión de toda la sociedad ante un problema que es de toda la sociedad. Y también se trata de un ejemplo de colaboración pública-privada, una manera muy efectiva de multiplicar los esfuerzos y recursos en beneficio de las personas”, ha dicho.

En esta línea, la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Olga Carrión, que ha estado presente en la firma del convenio, se ha congratulado con la oportunidad que supone la puesta en marcha de este proyecto, indicando que “las administraciones, empresas y demás instituciones, cada una desde sus competencias, tenemos la obligación de poner a disposición de estas mujeres todos los recursos a nuestro alcance, especialmente los formativos para que puedan salir de la situación de violencia de género que sufren”.

Por su parte, el director de la Fundación Orange ha explicado que, “en un mundo cada vez más digitalizado, es fundamental que todas las personas tengan acceso a las herramientas y conocimientos necesarios para desenvolverse con éxito en el entorno digital. Este es el objetivo que perseguimos en la Fundación Orange y que materializamos a través de las diferentes iniciativas que llevamos a cabo, entre las que se encuentra esta nueva Aula EDYTA. Todas ellas nos ayudan a acercar los beneficios de la tecnología a quien normalmente no los conoce o no tiene acceso a ellos y así impedir que nadie se quede atrás en esta era digital. Seguiremos esforzándonos cada día para garantizar que sea así”.

Una nueva oportunidad

Así, la Fundación Orange se encarga de la creación del aula y su equipamiento digital; como ordenadores, tabletas, impresoras, entre otros materiales necesarios para completar la formación. Además de la formación de la educadora que impartirá las clases en ‘Metodología EDYTA’. Mientras que la Consejería pone a su disposición un aula dentro de su sede y el Instituto Andaluz de la Mujer seleccionará a entre 15 y 20 mujeres víctimas de violencia de género que participarán en el curso.

El curso, de 120 horas de duración, combina la formación presencial con la telemática y se llevará a cabo dos veces al año. En esta aula se trabaja con herramientas digitales para mejorar no solo la empleabilidad de las alumnas, sino también integrar la capa digital en todos los ámbitos de sus vidas. Así, se impulsarán el uso de smartphones, ordenadores y búsquedas en internet, de las redes sociales o cómo proteger sus datos. También se abordará cómo se crea una marca personal, presentar ideas, buscar empleo online o hacer un currículum, entre otras habilidades.