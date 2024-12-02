Marco Antonio Ruiz ha impartido la actividad de esta modalidad de arte marcial basada en la espada y a la que han asistido una decena de personas, así como el concejal de Deportes, Sergio Cortés

MÁS INFORMACIÓN:

La sede de la Asociación de Vecinos de Torrealquería ha acogido este domingo una jornada de masterclass reciclaje de Kumdo, una modalidad de arte marcial impartida por Marco Antonio Ortiz, técnico nacional de Kumdo.

En la jornada han participado una decena de personas de toda Andalucía todas provenientes de distintas artes marciales con el objetivo de superarse a sí mismas y mejorar su entreno y destreza en este deporte.

El concejal de Deportes, Sergio Cortés, ha visitado esta masterclass junto a la presidenta de la Asociación de Vecinos de Torrealquería, Paqui Bellido. Cortés ha conocido más a fondo los entresijos de este deporte gracias a las explicaciones que ha recibido del monitor, quien ha agradecido a Paqui Bellido el poder contar siempre con las instalaciones de la barriada para ofrecer clases. Esta actividad ha llegado de la mano de la Federación Andaluza de Taekwondo.

El Kumdo está dedicado al manejo de la espada y sus técnicas están basadas en el alfabeto coreano. La espada recta, a diferencia del sable japonés, no tiene tsuba que es la pieza que protege la mano, la hoja tiene una forma más recta y la punta es más redondeada. Tiene un solo filo, lo que permite manejar la hoja con la mano por la parte posterior para realizar defensas.