(Por Julio Roldan de Cira Jardinería) Aunque durante mucho tiempo se pensó que las plantas eran organismos pasivos, sin conciencia ni interacción significativa con su entorno, hoy la ciencia nos muestra un panorama completamente distinto. Numerosos estudios han demostrado que las plantas, especialmente los árboles en los bosques, mantienen complejas redes de comunicación subterránea y aérea, y que su comportamiento en comunidad se parece sorprendentemente al de una familia humana. Lo mismo que sucede en el bosque lo podemos conseguir en nuestro jardín y huerto, respetando unas simples reglas de la naturaleza.

Una familia unida gracias a las raíces que están bajo la tierra

Los árboles y las plantas no solo crecen juntos: colaboran, se protegen, se alimentan entre sí y, cuando es necesario, incluso se sacrifican por el bien común. A través de las raíces y redes de hongos simbióticos conocidas como micorrizas, las plantas establecen conexiones que les permiten transferir agua, nutrientes, señales químicas y eléctricas. La información que se produce por el suelo puede llegar muy lejos, siempre y cuando no se haya eliminado, esa red de raíces por la construcción de una casa, zanjas, etc.. Químicamente si que suelen llegar a mucha distancia la información.

Dentro de esta red, existen plantas madre y árboles maestros, que se encargan de mantener el equilibrio del ecosistema vegetal. Estos árboles, generalmente son los más antiguos y grandes del bosque, cumplen el rol similar al de los abuelos o padres en una familia: nutren a los más jóvenes, les transmiten información crucial del entorno y regulan el funcionamiento general del sistema. Si una planta cercana está débil o enferma, el árbol madre puede enviarle nutrientes para ayudarle a recuperarse.

El legado de los ancestros verdes

Uno de los aspectos más conmovedores de esta red de colaboración vegetal es lo que ocurre cuando un árbol envejece o muere. Antes de desaparecer, cede todos sus nutrientes a los árboles jóvenes a través de la red de micorrizas, como si entregara su herencia biológica a la siguiente generación. De esta forma, su vida no termina, sino que se transforma en impulso vital para su comunidad.

Incluso se ha demostrado que algunos troncos de árboles que han sido talados o cortados hace muchos años continúan vivos. ¿Cómo es esto posible? La respuesta es sorprendente: otros árboles del bosque siguen alimentándolo, manteniéndolos con vida como si no quisieran dejar ir a ese miembro de la familia. Este tipo de comportamientos, que hasta hace poco habrían sido considerados pura fantasía, hoy están respaldados por evidencia científica.

Comunicación vegetal: más allá de lo que vemos

Las plantas también se comunican por el aire, liberando compuestos volátiles que alertan a otras plantas cercanas sobre la presencia de plagas, patógenos estrés por calor, etc…. Al detectar estas señales químicas, las plantas vecinas activan defensas antes de ser atacadas, como si alguien les hubiese avisado del peligro inminente.

Incluso pueden atraer a los depredadores naturales de las plagas. Por ejemplo, algunas especies de maíz liberan sustancias específicas que atraen a insectos que se alimentan de las orugas que las dañan. Este tipo de comunicación demuestra un nivel de sofisticación evolutiva y cooperación interespecífica asombroso.

Una mirada diferente a la naturaleza

Todo esto nos lleva a replantearnos la manera en que vemos a las plantas y los ecosistemas en general. Lejos de ser simples elementos decorativos o productores de oxígeno, los árboles y las plantas son seres sociales, con relaciones tan complejas como las de cualquier comunidad animal. En lugar de competir por recursos, cooperan para sobrevivir, crecer y adaptarse al entorno.

Ver a las plantas como una familia no es solo una metáfora poética: es una realidad científica que nos invita a tener una relación más respetuosa y consciente con la naturaleza. Comprender que los bosques son organismos vivos interconectados nos obliga a pensar dos veces antes de talar un árbol o degradar un ecosistema.

Lo que arboles y plantas nos enseñan

En tiempos donde el individualismo y la desconexión parecen marcar la pauta, las plantas nos ofrecen una lección silenciosa pero poderosa: la vida florece mejor cuando se cultiva en comunidad, con cuidado mutuo, cooperación y legado intergeneracional.

Quizás, al final, los árboles no solo sostienen el planeta: también pueden enseñarnos a ser más humanos.

Julio Roldan

www.cirajardinereia.com