La actividad ha tenido lugar en El Portón y ha contado con la participación de una veintena de personas. La próxima cita del ciclo será el 9 de mayo en la sede social de El Romeral, con una jornada dedicada a juegos en familia.

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El Área de Participación Ciudadana ha celebrado este domingo en la Finca Municipal El Portón una nueva cita del ciclo Vecinalh, en esta ocasión centrada en la fotografía con smartphones aplicada a cócteles y bebidas.

El concejal de Participación Ciudadana, Andrés García, ha estado presente en esta actividad, que ha contado con la colaboración de la empresa Vino y Eventos y la participación de una veintena de personas. Las plazas se completaron en apenas unas horas.

El taller ha sido impartido por Fernando Cortés y Hugo Boscovich, quienes han enseñado a los asistentes técnicas de fotografía, encuadre, iluminación y composición para sacar el máximo partido a imágenes pensadas para redes sociales.

Además, los participantes han podido degustar distintos cócteles elaborados en el propio taller, completando así una experiencia práctica y dinámica.

Durante la jornada, tanto Andrés García como Inma Rosas han coincidido en destacar que la “receta” del éxito de Vecinalh tiene como ingrediente principal la convivencia vecinal, poniendo en valor este tipo de iniciativas como espacios de encuentro y participación.

El concejal ha felicitado además al equipo de su área por la organización de este tipo de actividades y ha agradecido la implicación de Vino y Eventos en cada edición. La próxima cita del ciclo Vecinalh tendrá lugar el 9 de mayo en la sede social de El Romeral, con una jornada dedicada a juegos en familia.