Un total de 150 personas de diferentes municipios y varias nacionalidades han participado en esta iniciativa del Área de Turismo del Ayuntamiento para poner en valor y dar a conocer los principales rincones del casco antiguo y la historia y el patrimonio local

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha cerrado con un balance muy positivo el programa de rutas turísticas gratuitas ‘Alhaurín de la Torre, paso a paso’, una iniciativa que durante el mes de marzo ha permitido a vecinos y visitantes conocer de cerca la historia, el patrimonio y los rincones más emblemáticos del centro urbano.

En total, unas 150 personas han participado en las distintas rutas organizadas, con asistentes procedentes tanto del propio municipio como de otras localidades cercanas como Málaga, Alhaurín el Grande o Fuengirola, además de contar con la presencia de participantes de diversas nacionalidades.

Las visitas, guiadas por Cecilio García, han recorrido espacios como la plaza de España, el Barrio Viejo o la Iglesia de San Sebastián, ofreciendo a los asistentes un completo recorrido por diferentes etapas de la historia local, desde el pasado minero y la época andalusí hasta episodios más recientes vinculados al desarrollo industrial o a las tradiciones del municipio.

El programa, impulsado por el Área de Turismo que dirige Andrés García, ha registrado una gran acogida en todas sus sesiones, completando plazas en cada una de las convocatorias. Desde el Ayuntamiento han valorado muy positivamente esta respuesta, destacando el interés que despierta entre la ciudadanía la puesta en valor del patrimonio, la cultura y la identidad local.