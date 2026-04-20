Hoy ha tenido lugar el Pleno extraordinario para elegir a los presidentes y vocales a través de la aplicación informática que suministra el Instituto Nacional de Estadística. El aumento de población ha motivado un importante aumento del número de mesas, que pasa de 43 a 49, y un total de 33.204 personas con derecho a voto

A primera hora de esta mañana ha tenido lugar el Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre en el que se ha celebrado el sorteo para la designación de los presidentes y vocales de las 49 mesas electorales con vistas a las Elecciones al Parlamento Andaluz del domingo 17 de mayo. La aplicación informática a través de la cual se efectúa el sorteo es suministrada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), bajo el nombre ‘CONOCE’. Se da la circunstancia de que el número de mesas ha aumentado de forma espectacular, de 43 a 49, con respecto a los últimos comicios celebrados, en este caso, europeos, celebrados en junio de 2024.

Se han elegido al azar a 49 presidentes titulares de mesa (y otros 98 suplentes) y a 98 vocales titulares (196 suplentes). Por tanto, han resultado elegidas nueve personas por mesa para un total de 441 miembros. Además, se han realizado otros tres sorteos suplentes para cubrir posibles renuncias, ya que en anteriores convocatorias electorales éstas llegan a suponer casi un tercio de las personas nombradas.

Por parte de la Secretaría General del Ayuntamiento, se procederá a dar un curso informativo a miembros titulares de las Mesas Electorales, con vistas a que la jornada se desarrolle de la mejor forma posible. El programa genera rápidamente los listados en formato PDF y en un plazo mínimo de tiempo los vecinos designados, posiblemente mañana martes, recibirán el aviso oficial en su propio domicilio.

Según la ley, las personas elegidas como presidentes y vocales, titulares y suplentes, tendrán que personarse en su colegio electoral a las 8 de la mañana del 17 de mayo para constituir las mesas. Agentes de la Policía Local le notificarán su designación de forma personal en el domicilio. La Junta Electoral de Zona (JEZ) resolverá las alegaciones que se presenten.

Dichas reclamaciones se podrán presentar en la Secretaría del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, de 09:30 a 14:00 horas, de lunes a viernes, en los siete días hábiles posteriores a la recepción de la notificación; también allí resolverán las dudas. La decisión final corresponde a la JEZ, máximo órgano jurisdiccional en períodos electorales. También se pueden tramitar directamente ante la JEZ, en la Ciudad de la Justicia (calle Fiscal Luis Portero, s/n. Teléfono 951 939 200 y fax 951 939 102).

Los principales motivos autorizados para renunciar a ser miembro de Mesa y que deben estar debidamente acreditados, son: padecer enfermedad física o psíquica; estar embarazada con necesidad de guardar reposo por prescripción facultativa; tener a cargo a hijos/as menores; tener a cargo a personas discapacitadas en grado superior al 40%; encontrarse de viaje o fuera de España; no saber leer ni escribir o tener más de 65 años.

Para estos comicios autonómicos hay un total de 33.204 electores/as, lo que un aumento de 2.645 electores/as más, en relación con las Elecciones Andaluzas celebradas el 19 de junio de 2022.

Como novedad en la composición de las secciones y mesas electorales de este municipio, hay que decir que se pasa de 43 a 49 mesas electorales, debido al aumento poblacional. Asimismo y por el mismo motivo se ha producido un cambio en la sección 20 (Retamar-Santa Clara) que se divide en las secciones 20 y 23, que siguen votando en el IES. Galileo junto con la sección 13. A pesar de estas modificaciones no se producen cambios en los colegios electorales, que siguen siendo un total de 16.

En próximas notas de prensa iremos aportando más datos sobre el dispositivo municipal necesario y otra información de interés para la jornada del 17-M.

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