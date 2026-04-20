El alcalde acudió a saludar al profesorado que se dió cita en esta ya cuarta edición de esta jornada, concebida como un espacio de convivencia y que en esta ocasión ha reunido a un centenar de participantes en el colegio Clara Campoamor

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El personal docente de los centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de Alhaurín de la Torre celebró este lunes su IV Encuentro Educativo ‘Fiesta de la Primavera’, una cita que reunió a más de un centenar de maestros y profesores en las instalaciones del CEIP Clara Campoamor.

El encuentro contó con la presencia del alcalde, Joaquín Villanova, acompañado por la concejala de Educación, Pilar Conde, entre otros representantes de la Corporación, además de directores y directoras de los distintos centros educativos, quienes compartieron la jornada en un ambiente distendido y de convivencia.

La cita, que se consolida por cuarto año consecutivo tras su inicio en 2023, volvió a poner de manifiesto la buena sintonía entre los profesionales de la educación del municipio. El buen ambiente fue protagonista durante toda la jornada, que además estuvo amenizada con música en directo a cargo del grupo Comando G.

Organizado por el propio profesorado con la colaboración del Ayuntamiento, este encuentro tiene como objetivo fomentar la convivencia, el compañerismo y el intercambio de experiencias entre docentes más allá del ámbito estrictamente laboral.

Durante la jornada, el alcalde destacó la importancia de la educación y la convivencia como herramientas clave para el desarrollo de una buena formación, subrayando el papel fundamental que desempeñan los docentes en la construcción de la sociedad.