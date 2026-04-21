Está dotado con 3.000 euros a repartir entre cinco premios, y las solicitudes se pueden presentar desde hoy martes hasta el 5 de mayo

Mª Carmen Márquez ha recordado que la primera convocatoria de Málaga Crece contó con la participación de 35 estudiantes y que la segunda reunió a 52 de nueve centros educativos de otros tantos municipios

La Diputación de Málaga abre una nueva convocatoria del Premio Málaga Crece, un certamen creado para fomentar entre los jóvenes malagueños el emprendimiento, la creatividad y la innovación. Está dotado con 3.000 euros a repartir entre cinco premios, y las solicitudes se pueden presentar desde hoy martes hasta el 5 de mayo.

Así lo ha dado a conocer la diputada de Empleo y Formación, Mª Carmen Márquez, que ha recordado que la primera convocatoria de Málaga Crece contó con la participación de 35 estudiantes y que la segunda reunió a 52 de nueve centros educativos de otros tantos municipios.

El certamen está abierto a estudiantes de Secundaria de centros educativos de municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia. Los participantes deben presentar proyectos originales, creativos, innovadores y que aportan ideas de negocio viables y sostenibles para responder a demandas reales de sus municipios.

La dotación económica del primer premio será de 1.000 euros; el segundo recibirá 700; el tercero, 600, el cuarto, 400, y el quinto, 300 euros. Además, los centros escolares de los ganadores recibirán una placa conmemorativa por su compromiso con en el fomento de la cultura emprendedora en el ámbito educativo.

La convocatoria del premio se encuentra publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de ayer, día 20 de abril.

Las bases se pueden consultar en el BOPMA del 7 de octubre de 2025, suplemento 1.

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