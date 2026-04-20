La plaza Paco Lara será esta vez el escenario de esta quinta edición, que organiza el Área de Juventud y vuelve a contar con la colaboración de La Térmica. Desde las 18 horas, habrá expositores, conciertos, espacios creativos y propuestas artísticas en vivo

El próximo 9 de mayo, a partir de las seis de la tarde, la plaza Paco Lara de Alhaurín de la Torre se convertirá en un gran escenario de creatividad con la celebración de Nikelao, la V Jornada de Arte Multidisciplinar organizada por el Área de Juventud del Ayuntamiento con el objetivo de fomentar el talento emergente y ofrecer un escaparate a jóvenes artistas de toda la provincia de Málaga.

La cita, ya consolidada como uno de los referentes culturales juveniles del municipio, fue presentada en rueda de prensa por el alcalde, Joaquín Villanova, junto a la concejala de Juventud, Iraya Villalba, y su equipo. En esta edición, el evento vuelve a contar por segundo año consecutivo con la colaboración de La Térmica, centro cultural dependiente de la Diputación de Málaga, lo que refuerza su proyección y calidad artística.

Como principal novedad, Nikelao 2026 estrena ubicación en la plaza Paco Lara, un enclave céntrico que permitirá ampliar la participación y generar un ambiente más dinámico y accesible para el público.

Además, esta quinta edición supone una evolución del formato, apostando por una propuesta más inmersiva y experiencial. El evento abandona el concepto tradicional de mercadillo para dar paso a los denominados ‘ArtCorners’, espacios creativos personalizados donde cada artista podrá diseñar su propio universo mediante disciplinas como pintura, escultura, instalación, luz o sonido, ofreciendo una interacción directa con los asistentes .

La música volverá a tener un papel protagonista con ‘Radio Nikelao’, un escenario con estética industrial que servirá de plataforma para artistas emergentes, que podrán mostrar su trabajo en directo ante el público .

El concepto central de esta edición gira en torno a la idea de “espejo, reflejo y dualidad”, invitando a los participantes a explorar temas como la identidad, los contrastes o la relación entre lo visible y lo oculto. Esta temática también se trasladará al ámbito musical con un formato innovador de DJs enfrentados en directo (VS), generando una experiencia sonora dinámica e interactiva .

El cartel reunirá a una variada selección de artistas y propuestas creativas, entre los que destacan Rubi García, Vinila Von Bismark, Doctor Fli, Lucía Types, Perdiendo el Hilo, Tsantana o Kokki, junto a otros nombres de la escena emergente vinculados a disciplinas como la música, el arte urbano, la ilustración, el diseño o la performance.

Asimismo, el programa incluirá exposiciones, intervenciones en directo, performances y propuestas artísticas espontáneas, configurando un recorrido creativo que convierte el evento en una experiencia sensorial completa y participativa .

Iraya Villalba ha animado a los jóvenes del municipio y de toda la provincia a sumarse a esta jornada, subrayando la importancia de generar espacios donde los nuevos talentos puedan expresarse, compartir y conectar con el público.

La entrada será gratuita, facilitando el acceso a todos los interesados en disfrutar de una tarde dedicada al arte, la creatividad y la convivencia cultural.

Nikelao celebra en 2026 su quinto aniversario con el objetivo de consolidarse como un punto de encuentro clave dentro de la escena cultural malagueña, apostando por la innovación, la experimentación y la participación activa del público en una propuesta que trasciende la exposición tradicional para convertirse en una auténtica experiencia colectiva.