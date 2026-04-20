El alumnado de 4º de Educación Secundaria Obligatoria del IES Galileo ha realizado una visita al Vivero de Empresas Municipal dentro de una jornada formativa centrada en el emprendimiento. La sesión ha sido impartida por el técnico municipal José Manuel Jiménez Molinillo, quien ha acercado a los estudiantes las claves básicas para poner en marcha una iniciativa empresarial, así como los recursos y servicios que ofrece este espacio.

Esta actividad se enmarca en el programa de visitas que se desarrollan a lo largo del año con los distintos institutos del municipio con el objetivo de fomentar la cultura emprendedora entre los más jóvenes. La concejala de Comercio, María del Mar Martínez, ha subrayado la importancia de este tipo de iniciativas para impulsar el interés por el emprendimiento entre las nuevas generaciones.