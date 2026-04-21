La Banda Municipal de Música y diez colegios de Primaria participan, por segundo año, en este proyecto educativo, que subirá al escenario a 400 alumnos y alumnas. Los conciertos serán los días 25 y 26 de abril en el Auditorio de la Finca El Portón. Donativos a 5 €
Ya queda menos para la segunda edición del proyecto educativo ‘Alhaurín en clave de rock’, un espectáculo musical dividido en dos jornadas y que reunirá en el escenario del Auditorio al aire libre de la Finca Municipal El Portón a un total de 400 alumnos y alumnas. Todavía quedan entradas para los conciertos que se han programado este próximo fin de semana, sábado 25 y domingo 26 de abril, a partir de las ocho de la tarde, en una iniciativa que volverá a unir a los componentes de la Banda Municipal de Música con el alumnado de 4º a 6º de Primaria matriculados en diez colegios de Alhaurín de la Torre.
El joven elenco artístico intepretará algunos de los grandes éxitos del pop y el rock español de las décadas de los años 80 y 90. Como novedad en esta edición, el repertorio incluirá también canciones de los años 60, con el objetivo de que los abuelos y abuelas del alumnado se sientan especialmente identificados con el espectáculo. Durante las actuaciones, el público podrá disfrutar de temas de artistas tan reconocidos como Mecano, Nino Bravo, Marisol, Alaska o Concha Velasco, en una propuesta que combina música, educación y convivencia familiar, y que el pasado año ya cosechó una gran acogida.
Las entradas-donativo tienen un precio de 5 euros y estarán disponibles para su adquisición hasta el viernes 24 de abril en las oficinas de El Portón en horario de tarde, de 17:00 a 20:00 horas.
Colegios participantes:
25 de abril
– San Sebastián
– Manantiales
– El Pinar
– Zambrana
26 de abril
– Maruja Mallo
– Clara Campoamor
– San Juan
– Isaac Peral
– Juan Pablo II (El Romeral)
-Colegio Diocesano de El Peñón
Colabora: Concejalía de Grandes Eventos en El Portón.
#alhaurindelatorrecalidaddevida