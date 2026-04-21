La Banda Municipal de Música y diez colegios de Primaria participan, por segundo año, en este proyecto educativo, que subirá al escenario a 400 alumnos y alumnas. Los conciertos serán los días 25 y 26 de abril en el Auditorio de la Finca El Portón. Donativos a 5 €

Ya queda menos para la segunda edición del proyecto educativo ‘Alhaurín en clave de rock’, un espectáculo musical dividido en dos jornadas y que reunirá en el escenario del Auditorio al aire libre de la Finca Municipal El Portón a un total de 400 alumnos y alumnas. Todavía quedan entradas para los conciertos que se han programado este próximo fin de semana, sábado 25 y domingo 26 de abril, a partir de las ocho de la tarde, en una iniciativa que volverá a unir a los componentes de la Banda Municipal de Música con el alumnado de 4º a 6º de Primaria matriculados en diez colegios de Alhaurín de la Torre.

El joven elenco artístico intepretará algunos de los grandes éxitos del pop y el rock español de las décadas de los años 80 y 90. Como novedad en esta edición, el repertorio incluirá también canciones de los años 60, con el objetivo de que los abuelos y abuelas del alumnado se sientan especialmente identificados con el espectáculo. Durante las actuaciones, el público podrá disfrutar de temas de artistas tan reconocidos como Mecano, Nino Bravo, Marisol, Alaska o Concha Velasco, en una propuesta que combina música, educación y convivencia familiar, y que el pasado año ya cosechó una gran acogida.

Las entradas-donativo tienen un precio de 5 euros y estarán disponibles para su adquisición hasta el viernes 24 de abril en las oficinas de El Portón en horario de tarde, de 17:00 a 20:00 horas.

Colegios participantes:

25 de abril

– San Sebastián

– Manantiales

– El Pinar

– Zambrana

26 de abril

– Maruja Mallo

– Clara Campoamor

– San Juan

– Isaac Peral

– Juan Pablo II (El Romeral)

-Colegio Diocesano de El Peñón

Colabora: Concejalía de Grandes Eventos en El Portón.

#alhaurindelatorrecalidaddevida