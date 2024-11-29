Todas las ofertas son de empresas oficiales y han sido contrastadas:

1.- Grupo Inmark está buscando Agentes Comerciales en Alhaurín la Torre.

Para Málaga, Fuengirola, Benalmádena, Alhaurín el Grande y Alhaurín la Torre, en el sector de telecomunicaciones. El puesto es indefinido, con una jornada de 30 horas de lunes a viernes (14:30 a 20:30), y ofrece un salario base de 992€ brutos mensuales más altas comisiones. La empresa proporciona formación remunerada desde el primer día, y ofrece estabilidad laboral y desarrollo profesional dentro del grupo. Las funciones incluyen ofrecer servicios de fibra y telefonía, realizar visitas a clientes potenciales (pymes y residenciales), y ampliar la cartera de clientes. Se requiere NIE actualizado si aplica.

Empleo visto en Linkedin

Url de la oferta de empleo:

https://www.linkedin.com/jobs/view/comercial-fibra-y-m%C3%B3vil-indefinido-30h-lunes-a-viernes-at-grupo-inmark-4082300186/

2.- Vitaldent busca un/a Higienista Bucodental para su clínica en Alhaurín de la Torre.

Con entre 1 y 3 años de experiencia y Grado Superior en Higiene Bucodental. El puesto implica asistir al odontólogo en los tratamientos, gestionando el instrumental necesario. Se valora experiencia en radiodiagnóstico. Ofrecen un salario fijo más variable con 30 horas semanales, beneficios como permiso retribuido en cumpleaños, descuentos en tratamientos dentales para el personal y su familia, seguro de salud, tickets de guardería, y acceso a formación continua. Además, promueven un ambiente saludable con fruta fresca semanal y apoyo a futuros padres.

Oferta publicada en la web de Vitaldent

Url de la oferta de empleo:

https://vitaldent.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=3083013

3.- Vivo Fácil busca un/a Limpiador/a Doméstico/a para realizar tareas de limpieza y plancha en Alhaurín (Málaga).

Se requiere al menos 1 año de experiencia en funciones similares y referencias profesionales de trabajos previos. El horario es indiferente, y se ofrece un contrato laboral con alta en la Seguridad Social (régimen general) y posibilidad de incorporación inmediata. Además, existe la opción de complementar el servicio con otros trabajos en la zona.

Vivo Fácil ofrece empleo en Infojobs.net

Url de la oferta de empleo:

https://www.infojobs.net/alhaurin-de-la-torre/limpiador-domestico-alhaurin-la-torre/of-i7fe91ddcc94fa8bb8ed171076fabd4

4.- Se busca profesor de inglés con nivel mínimo B2 en Marbella.

Para dar clases extraescolares en colegios públicos de Marbella. El horario de trabajo es de lunes a jueves, de 4 a 6 de la tarde. El salario se acordará según las condiciones del contrato.

Oferta de empleo publicada en el portal de Tablondeanuncios.com

Url de la oferta de empleo:

https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-profesor-idiomas/profesor_de_ingles_con_b2_minimo-5135949.htm

5.- Iron Body Fit Alhaurín de la Torre busca un Entrenador/a de Bienestar.

Para unirse a su equipo y ofrecer una experiencia única a los miembros del centro. Las principales responsabilidades incluyen personalizar programas de fitness, realizar evaluaciones corporales, dar la bienvenida a los miembros, asegurar el mantenimiento de las instalaciones y promover un ambiente positivo. Se valora la capacidad de motivar a los clientes mediante comunicación efectiva, conocimientos en nutrición y ventas. Ofrecen formación continua, un contrato fijo de 30 horas semanales y la posibilidad de comenzar el 7 de enero, con formación en diciembre. Es necesario hablar español e inglés y tener conocimientos o diploma en nutrición. Se busca a alguien con pasión, empatía y un enfoque positivo para trabajar en equipo.

Trabajo publicado en Linkedin

Url de la oferta de empleo:

https://www.linkedin.com/jobs/view/entrenador-ems-at-iron-bodyfit-alhaurin-de-la-torre-4079759469/?originalSubdomain=es