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La sede de la Peña Flamenca fue escenario de una gran final, en la que María Elena Pino ‘La Cuky’ se hizo con el segundo premio y Andrés Armero con el tercero. La vencedora recibirá 3.000 euros y actuará en la Torre del Cante el 20 de junio

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La Peña Flamenca Torre del Cante ha celebrado este sábado la final de la cuadragésimo quinta edición del Concurso de Cante ‘Mirando a la Torre’, cuyo primer premio ha recaído en Raquel Salas, quien participará en el próximo Festival Flamenco Torre del Cante, previsto para el 20 de junio en la Finca Municipal El Portón.

La cita ha reunido en el salón de actos de la peña a numerosos aficionados al flamenco, familiares y peñistas en una velada marcada por el alto nivel de los participantes. El teniente de alcalde y concejal de Cultura, Manuel López, así como el concejal de Grandes Eventos, Andrés García, han asistido al acto junto al presidente de la peña, Antonio Sánchez Montero.

La gala, presentada por Luis Ortega, ha contado con la participación de tres finalistas que actuaron por este orden: en primer lugar, María Elena Pino ‘La Cuky’, seguida de Andrés Armero y, en tercer lugar, Raquel Salas. Los dos primeros estuvieron acompañados por el guitarrista Antonio Soto, mientras que Raquel Salas contó con Manuel Ortega a la guitarra.

Tras la deliberación del jurado, Raquel Salas se alzó con el primer premio, dotado con 3.000 euros y el pase directo al festival. El segundo premio, con 143 puntos, fue para María Elena Pino ‘La Cuky’, mientras que el tercer puesto, con 142,5 puntos, recayó en Andrés Armero. El presidente de la peña, Antonio Sánchez Montero; el primer teniente de alcalde, Manuel López, y el concejal de Grandes Eventos y de Turismo y Fiestas, Andrés García, se encargaron de entregar los galardones.

Durante la velada también se contó con la actuación del grupo de baile de Matías Campos, además del cante de José Amaya y Aarón Barrul, acompañados por Juan Moreno a la guitarra. Con esta final, la Peña Flamenca Torre del Cante vuelve a poner en valor el cante jondo y a reforzar su apuesta por la promoción del flamenco en el municipio.