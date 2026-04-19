El prestigioso director malagueño, de 43 años, era asesor pedagógico de la Escuela Municipal de Música y Danza ‘Miguel Ángel Huesca Mariscal’. El alcalde y la concejala de Educación envían sus sinceras condolencias a familiares, amigos y alumnado

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha querido expresar su más hondo pesar por el fallecimiento de Víctor Eloy López Cerezo, de 43 años, joven músico malagueño de reconocido prestigio, asesor pedagógico de la Escuela Municipal de Música y Danza ‘Miguel Ángel Huesca Mariscal’ de nuestra localidad y una de las figuras más destacadas de la nueva generación de directores españoles.

Víctor Eloy López Cerezo, natural del barrio malagueño de El Perchel, desarrolló una brillante trayectoria musical que le llevó a convertirse en catedrático de Trombón del Conservatorio Superior de Música de Málaga. Su talento y dedicación le situaron al frente de importantes formaciones, siendo director titular de la Orquesta Sinfónica de Andalucía y colaborando con diversas orquestas nacionales e internacionales.

Formado junto a prestigiosos maestros, destacó también por su labor pedagógica y su compromiso con la difusión de la música, dejando una huella imborrable en el ámbito educativo y cultural. En Alhaurín de la Torre, su implicación como asesor pedagógico contribuyó de manera decisiva al crecimiento y la calidad de la enseñanza en la Escuela Municipal de Música y Danza.

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha manifestado que “hoy es un día profundamente triste para nuestro municipio. Perdemos no solo a un músico excepcional, sino a una persona generosa, comprometida con la educación y con una enorme vocación de servicio público a través de la cultura. Su legado permanecerá en todos los alumnos y compañeros que tuvieron la suerte de aprender y trabajar a su lado”.

Por su parte, la concejala de Educación, Pilar Conde, ha querido trasladar sus condolencias a familiares y allegados, destacando que “Víctor Eloy fue un pilar fundamental en el desarrollo pedagógico de nuestra escuela. Su pasión por la música, su cercanía y su excelencia profesional han dejado una marca imborrable. Su ausencia será muy difícil de suplir”. La edil acudirá al sepelio que se celebra esta misma tarde en Parcemasa.

El Ayuntamiento se une al dolor de su familia, amigos y de toda la comunidad musical, trasladando su apoyo en estos momentos tan difíciles.

Descanse en paz.