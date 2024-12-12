Todas las ofertas son de empresas oficiales y han sido contrastadas:

Asistente de mantenimiento residencial en Alhaurín de la Torre

Cronoshare busca un Asistente de Mantenimiento Residencial en Alhaurín de la Torre para realizar tareas de limpieza general, planchado, lavado de ropa, cocina y cuidado de mascotas. El puesto ofrece un contrato indefinido a tiempo completo, con un salario de 850€ al mes y una jornada laboral de 5 horas diarias, de lunes a viernes. Se requiere experiencia en limpieza, habilidades organizativas, y capacidad para trabajar de forma autónoma. El candidato deberá tener disponibilidad para adaptarse a las necesidades del cliente y será responsable de la limpieza de ventanas, nevera, horno, así como otras tareas de mantenimiento.

Oferta de empleo publicado en Trabajo.org

Url para ver la oferta: https://es.trabajo.org/oferta-3065-9213294e63cada98a833dd51f1f395dc?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic



Conductor/a repartidor/a con carnet C, CAP, Tarjeta de Tacógrafo y ADR

Transportes Eduardo Fernández SL busca un/a conductor/a repartidor/a para incorporarse a su equipo en Alhaurín de la Torre, Málaga. El puesto es a jornada indiferente con un salario bruto mensual de 1.500€ – 1.600€. No se requiere experiencia previa, pero es imprescindible tener el carnet de conducir categoría C, CAP, tarjeta de tacógrafo digital y ADR vigentes. El/la candidato/a se encargará de la manipulación, carga y descarga de mercancías, así como de la planificación y organización de rutas de reparto.

Oferta vista en Infojobs

Url para ver la oferta de empleo: https://www.infojobs.net/alhaurin-de-la-torre/conductor-repartidor-con-carnet-c-cap-tarjeta-tacografo-adr/of-i176cf13d8145acb6df658f957f88ca



Se busca fisioterapeuta para policlínica en Alhaurín de la Torre

Policlínica ubicada en Alhaurín de la Torre, Málaga, busca un/a fisioterapeuta colegiado/a para incorporación a su equipo, en régimen autónomo y a tiempo parcial. El puesto requiere la realización de valoraciones, diagnósticos y tratamientos de patologías musculoesqueléticas, así como la aplicación de técnicas terapéuticas para la recuperación de los pacientes. Se valora experiencia previa y buenas habilidades comunicativas. El salario se negociará según la experiencia del candidato seleccionado. Si estás interesado/a en unirte a un equipo profesional y comprometido,

Oferta de empleo publicada en el área de Tablón de Anuncios

Url para ver el empleo:

https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-fisioterapeutas/se_busca_fisioterapeuta_-5117551.htm

Jardinero/a con conocimientos en fontanería para montaje de sistemas de riego

Se busca jardinero/a con conocimientos en fontanería (imprescindible) para tareas de montaje de sistemas de riego en Alhaurín de la Torre, Málaga. La persona seleccionada deberá tener experiencia en trabajos de jardinería y fontanería, especialmente en la instalación y mantenimiento de sistemas de riego. Se ofrece incorporación inmediata a un puesto de trabajo en el sector agrícola/jardinería.

Oferta de empleo publicada en el SAE

Url para ver la oferta de empleo: https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=160631&tipoOferta=EA&origen=&listado=true



Teleoperador y demostrador de agua en water luxury

Water Luxury SL, empresa líder en el sector del tratamiento de agua y ozono, busca teleoperadores y demostradores de agua para su nueva sede en Alhaurín de la Torre, Málaga. El puesto ofrece la oportunidad de formar parte de un equipo dinámico y joven, donde recibirás la formación necesaria para crecer profesionalmente. Las funciones del teleoperador incluyen concertar citas con clientes, mientras que el demostrador realizará presentaciones de productos innovadores de agua, siempre con citas previamente agendadas. Se ofrece un salario base con un porcentaje por objetivos (entre 1.300€ y 2.500€), contrato indefinido, jornada completa de lunes a viernes (con viernes solo por la mañana), y un ambiente estimulante para el desarrollo personal y profesional.

Oferta de empleo publicada en Infojobs

Url para ver la oferta de trabajo: https://www.infojobs.net/alhaurin-de-la-torre/teleoperador-demostrador-agua/of-ic9d03d3b9b4de8938b2e5d4f6d356c

Administrativo contable en Alhaurín de la Torre

Se busca un administrativo para apoyo al departamento de contabilidad en una empresa de Málaga. Se requiere formación en Administración y Finanzas (FP Grado Superior), al menos un año de experiencia, y manejo de Excel y aplicaciones ofimáticas. Las funciones incluyen trato con proveedores y clientes, tareas contables como albaranes y facturación, control de compras, y comunicación de deudas. El contrato es indefinido a jornada completa (lunes a viernes, 08:30-14:00 y 16:00-19:00). Se ofrece un salario de 24.000 €/año y estabilidad laboral.

Oferta de empleo publicada en Randstad

Url para ver el empleo: https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/administrativo-contable-2817524/