El edil de Patrimonio Histórico-Artístico expuso en su comunicación el papel que puede jugar el MAE en la difusión e investigación del ámbito educativo, con un espacio en concreto dedicado a la ciencia. Las jornadas se trasladan hoy a Alhaurín de la Torre.

La Facultad de Ciencias de la Educación de Málaga de la UMA acogió este jueves el arranque de las IX Jornadas Científicas de la SEPHE (Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico Educativo), en las que participaron numerosos ponentes, entre ellos, el concejal de Patrimonio Histórico-Artístico de Alhaurín de la Torre y gerente del Museo Andaluz de la Educación (MAE), Manuel López.

En su comunicación, se expuso un vídeo de una duración de 13 minutos sobre la futura zona expositiva acerca del patrimonio científico del MAE, el cual se visualizó mediante las explicaciones de Manuel López. Se hizo un repaso por las distintas etapas del espacio desde que se inauguró el 30 de noviembre de 2019. “Es un museo que está vinculado a una institución, en este caso del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre “, apuntó el edil.

Además, destacó que el objetivo principal desde el principio fue estudiar la memoria histórica de Andalucía y reconocer la importancia de la educación y de todos los que se dedican a ella. Asimismo, hizo hincapié en que se intenta que el museo tenga un plan de comunicación innovador que capte la atención de un público diverso a través de distintas herramientas como son las redes sociales.

Por último, López apuntó que era necesario que el museo dispusiera de dos ‘mini espacios’: las materias científicas e inventos que cambiaron la ciencia, además de contar con una recopilación de manuales escolares y de instrumental científico, entre otros. “Nuestro objetivo es permitir la investigación en la historia de la ciencia”, concluyó. Las jornadas de la SEPHE se trasladan esta tarde a Alhaurín de la Torre, donde tendrá lugar una conferencia de José Antonio Mañas y la clausura oficial

SOBRE LAS JORNADAS DE LA SEPHE

Las Jornadas Científicas de la Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico Educativo es una cita de carácter bianual que reúne a destacados investigadores, académicos y profesores, y que este año ha reservado un protagonismo destacado para Alhaurín de la Torre y su Museo Andaluz de Educación (MAE). De hecho, parte del programa y la propia asamblea de esta sociedad (SEPHE) tendrán lugar en el municipio el viernes, día 10, y las jornadas serán clausuradas por el alcalde, Joaquín Villanova, a partir de las 20,30 horas.

En total, el programa suma cerca de medio centenar de comunicaciones y se ha concebido con un sistema mixto, tanto presencial como ‘on line’, para que pueda ser seguido por el mayor número posible de personas. La Universidad de Málaga (UMA) y el MAE colaboran en la organización de estas jornadas, que el año pasado tuvieron que suspenderse debido a la pandemia.

Además de Manuel López, otros dos miembros del consejo asesor del MAE, Carlos San Millán y Carmen Sanchidrián, también forman parte del programa, el primero con una comunicación sobre un proyecto de investigación educativa con el alumnado de secundaria del colegio El Atabal de Málaga, y la segunda con una sobre el papel de los museos en la cultura material de la educación.

Este viernes, 10, a partir de las seis de la tarde, la Biblioteca Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’ de Alhaurín de la Torre albergará la conferencia de José Antonio Mañas, donante de buena parte del legado que se exhibe en el museo, titulada ‘Magnetismo y electricidad. Los aparatos científicos del MAE en funcionamiento’. Alhaurín de la Torre acogerá asimismo la asamblea de la sociedad y la entrega de sus premios Cossío, y el acto de clausura de las jornadas.