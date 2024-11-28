Todos sabemos que la judicatura española está trabajando a las mil maravillas, porque los jueces ya trabajan sin necesidad de que les apremien, y porque no existen formulas mágicas para acelerar el cansado paso por los tribunales.

Víctor de Aldama: ?el supuesto nexo? del caso Ábalos apunta más alto aún sin pruebas fehacientes, Según su declaración sobre dos horas ante el señor Juez, que previamente se habían acordado con la ?Fiscalía Anticorrupción?, el buen empresario comentó de entregas de dinero al señor Ábalos, al señor Koldo y al señor Cerdán, tratando de implicar a unos cuantos ministros y al mismo presidente del Ejecutivo español, señor Sánchez, con los indicios de sus propias palabras pero sin pruebas fehacientes para poder procesar a los anteriores. ¿Tiro de la manta el señor Aldama? En un principio parece ser que sí. Entro en la cárcel y salió muy pronto.

A los españoles nos interesa que el presidente del Ejecutivo español, señor Sánchez, abandone el poder, pues estamos comprobando al largo del tiempo que su gestión política la podemos calificar de simplemente desastrosa. El PP solo puede ganar las futuras elecciones haciendo política de Estado con altas miras hacia el pueblo español, y reconociendo, por activo y pasiva, que el señor Mazón-presidente de la Gennralitad fracaso rotundamente en la resolución de la Dana valenciana: haciendo agua por los cuatro costados.

El empresario Víctor de Aldana, quizá sea el enlace principal de la presente trama. Todos sabemos que se sentó el pasado jueves, y de manera voluntaria, ante uno de los jueces que lo investigan (está en prisión por otro supuesto fraude millonario con hidrocarburos. Continúa hablando el bueno de Víctor supuestos

hechos de corrupción: los supuestos 15.000 euros que cobró Santos Cerdán (sustituto de Ábalos en la secretaria de Organización del partido). Cierto es que ante el juez y el fiscal no dijo que fuera a presentar documentos u otros indicios que reconozcan sus acusaciones. Pero una vez que salió de la cárcel, Aldama dijo en relación con el presidente del Gobierno español, señor Sánchez: “¡Va a tener pruebas!”.

Mas todos entendemos lo que dice el refranero español: Lo escrito, escrito queda; las palabras, el viento se las lleva.

Víctor de Aldama tenía en su imaginación el poder llegar a ser ministro, llegándose a hacer una foto con el presidente del Gobierno, que hace unas semanas fue publicada en prensa por el diario ‘El Mundo’.

Siempre el tiempo nos coloca en nuestro sitio. Corren que vuelan a toda velocidad los videos de la ejemplar «Intervención de José Luis Ábalos» en la moción de censura que puso fin a la presidencia de Mariano Rajoy (gobernó cuatro años con mayoría absoluta y no hizo nada o casi nada) por la sentencia del caso Gürtel y la corrupción. Ábalos, que por aquel entonces era secretario de Organización del PSOE, repasó ese 30 de mayo de 2018 la sentencia de la Audiencia Nacional por la primera parte del caso Gürtel, el cual había conocido esos días.

Las denuncias de Víctor Aldama hay que sustentarlas en documentos(pruebas). Así como descubrir a los hombres/mujeres implicadas en la visita España de la vicepresidenta de Venezuela Deley Rodríguez en 2020. Deley Rodríguez en 2020. Y quienes pretendían homenajearla junto a Marlasca, Montero, Illa y Ribera. Y es que un comisionista ha convulsionado España-su gobierno-que ya teníamos bastante ajetreado. ¡Haber sí entre todos los españoles podemos dar veinticuatro horas de sosiego y descanso a los damnificados por la Dana valenciana!

Ahora será la Justicia la que decida. No podemos ni debemos politizar la Justicia. Desde luego queda mucho por saber, pero al señor Ábalos no le pintan bien las cosas. Ha hecho afirmaciones en el sentido de que Aldama, por ejemplo, le pagaba el piso de un amante liberal en la de España de Madrid. ¡Qué dios nos coja confesados!

La Coruña, 28 de noviembre de 2024

(©Mariano Cabrero Bárcena es escritor)