Medio centenar de integrantes de los grupos de adultos de la Biblioteca Pública conocen la prestigiosa institución hispanomarroquí y acuden a la presentación de la última novela de la escritora Leïla Slimani

Ayer, miércoles, medio centenar de integrantes de los distintos grupos de adultos de los clubes de lectura de la Biblioteca Pública Municipal Antonio Garrido Moraga de Alhaurín de la Torre participaron en una enriquecedora excursión cultural a Sevilla.

La jornada incluyó una visita a la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, la prestigiosa institución hispanomarroquí, donde el grupo conoció de primera mano la Biblioteca Fátima Mernissi, que rinde homenaje a la influyente pensadora del país vecino, y reconocida internacionalmente por sus estudios sobre el Corán y su defensa de los derechos de las mujeres en el mundo árabe e islámico.

Uno de los momentos más especiales del día fue la presentación de la última obra de la escritora francomarroquí Leïla Slimani, ‘Me llevaré el fuego’, que pone el broche final a su aclamada trilogía.

Esta saga, iniciada con ‘El país de los otros’ y continuada con ‘Miradnos bailar’, recorre varias décadas de la historia de Marruecos a través de una mirada íntima y familiar, abordando temas como la identidad, la colonización, la emancipación femenina y los conflictos culturales.

La trilogía, muy presente en los clubes de lectura, ha suscitado un gran interés entre los participantes, que valoran su capacidad para generar debate y reflexión. Slimani, galardonada con el Premio Goncourt en 2016 por ‘Chanson douce’, ha sido además seleccionada para la edición 2026 del programa Escribir el Prado.

La visita contó con la acogida de Olga Cuadrado, responsable de la Biblioteca Fátima Mernissi y del Centro de Documentación de la Fundación Tres Culturas, junto a su ayudante Gema Arcos, quienes guiaron al grupo con cercanía y profesionalidad.

Durante el encuentro, el equipo de bibliotecarias, compuesto por Rocío Serrán y Rosa Martínez, tuvo ocasión de departir con las anfitriones acerca del reciente reconocimiento otorgado por la Asociación de Editores de Andalucía por el fomento de la lectura, un galardón que ambas instituciones celebran y que abre la puerta a un futuro hermanamiento entre proyectos.

En este contexto, la Biblioteca Pública Municipal Antonio Garrido Moraga ha manifestado su voluntad de estrechar vínculos con la Fundación Tres Culturas a través de esta distinción común.

Los participantes disfrutaron de una animada jornada en la que no faltó un recorrido por el centro histórico y la zona monumental de Sevilla.