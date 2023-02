El conocido empresario y los fundadores del Museo Andaluz de la Educación (MAE) obtienen la máxima distinción de la ciudad en un emotivo acto oficial en la Casa de la Juventud

El Salón de Actos de la Casa de la Juventud ha acogido este noche de sábado la solemne ceremonia de entrega del título de Hijos Adoptivos de Alhaurín de la Torre del empresario Antonio Vázquez Olmedo y los fundadores del Museo Andaluz de la Educación (MAE), José Antonio Mañas y Jesús Asensi (este último, a título póstumo). Dichos galardones fueron aprobados por unanimidad por el Pleno de la Corporación Municipal el pasado mes de diciembre, y se han materializado en el acto oficial que se ha llevado a cabo hoy. En la gala, presentada por el funcionario Manuel Guerado, se ha procedido a la lectura del acta de aprobación del nombramiento de cada uno: el concejal de Patrimonio Histórico-Artístico y responsable institucional del MAE, Manuel López, ha leído el de Mañas y Asensi, mientras que el edil de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Pablo Montesinos, se ha encargado del documento acreditativo del nombramiento de Antonio Vázquez Olmedo.

Los títulos han sido recogidos por los galardonados Mañas y Vázquez Olmedo y por la hija de Jesús Asensi, Elena Asensi. Al acto ha acudido el alcalde de Alhaurín de la Torre Joaquín Villanova, acompañado de los miembros de la Corporación Municipal. También se han sumado numerosos representantes de Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil, así como la jueza de paz. No han faltado asociaciones, hermandades y colectivos alhaurinos, que también apoyaron esta moción.

El alcalde ha querido dedicar unas emotivas palabras a los nuevos Hijos Adoptivos de la localidad y ha tenido un especial recuerdo para Jesús Asensi, con el que inició los contactos para la creación del MAE en la etapa de Villanova como diputado en el Congreso.

Los homenajeados han expresado palabras de agradecimiento para la Corporación y han demostrado todo el cariño y afecto que profesan por Alhaurín de la Torre, cada uno desde su ámbito. Todos ellos han mostrado gran orgullo por la recepción de estas condecoraciones, que suponen la máxima distinción institucional, de acuerdo al Reglamento de Honores y Distinciones.

SEMBLANZA DE LOS GALARDONADOS

-Antonio Francisco Vázquez Olmedo: Nace en Málaga el 14 de agosto de 1960. Tras estudiar primaria en la escuela pública de la barriada de Campanillas y el Bachillerato en el Instituto de Martiricos, obtiene en 1982 la diplomatura en profesorado de la entonces EGB. Fue profesor en diversos centros educativos y monitor escolar de la Delegación Provincial de Educación de la Junta de Andalucía. Sin embargo, la actividad profesional de su familia vinculada al transporte de viajeros, estaba muy en su interior. Así, en 1986, y tras la obtención del certificado de capacitación profesional para el ejercicio de la actividad de Transporte Interior de Viajeros, comienza su andadura profesional en este sector con la fundación el 31 de mayo de ese año de la empresa Autocares Vázquez Olmedo que, transcurridos treinta y seis años es una de las más punteras y valoradas del sector. Desde el minuto uno, Antonio Vázquez Olmedo decide que la sede de su empresa se ubique en Alhaurín de la Torre. Y desde ese 31 de mayo de 1986 hasta la actualidad, Autocares Vázquez Olmedo ha pasado de los tres primeros y primitivos autobuses con que contaba, a una flota de 50 vehículos y más de 80 trabajadores. Sin lugar a dudas, Autocares Vázquez Olmedo ha realizado un crecimiento espectacular, llevando el nombre de Alhaurín de la Torre dentro y fuera de nuestras fronteras. A lo largo de su ya dilatada carrera, es desde 2009 Administrador de la Empresa Autocares Rivero, que forma parte del Grupo Vázquez Olmedo, empresa esta que desarrolla su actividad principalmente en Álora, Pizarra, Campillos y el complejo del Caminito del Rey. Desde 2013, es presidente de la empresa Urbatrans Caribe, Consultora española que desarrolla su actividad en América Latina, principalmente en Cuba y el Caribe. Es representante del sector de transporte de viajeros en el Consejo Provincial de Transportes y en las Juntas Arbitrales de Transporte de Málaga. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Provincial de Transportistas de Málaga y desde 2021, su presidente, elegido además por una amplísima mayoría. Es también, desde 2016, presidente de la Federación Independiente del Transporte de Andalucía, FEDINTRA, que es la asociación más representativa del sector. Igualmente, es miembro de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo de la Patronal del Transporte de Viajeros CONFEBUS. Socio de CAMBUS, actual titular de diversas líneas regulares entre Córdoba y Jaén, consiguió en 2018 que su empresa fuera finalista de los premios nacionales de sostenibilidad, por las instalaciones que la empresa Vázquez Olmedo tiene en nuestra localidad. En el mismo año consigue el premio nacional de más prestigio en el sector, como es la distinción de Empresa del Año de Transporte de viajeros, en la categoría de Transporte Discrecional.

Antonio Vázquez Olmedo, es además Presidente de la Asociación de Empresarios de Alhaurín de la Torre, FEDELHORCE y, desde 2019, vocal de Transportes en la Cámara de Comercio de Málaga. Pero, además, gracias a Antonio Vázquez Olmedo, se puso en marcha en 2020 un proyecto pionero en España, el MUFMI, que es un servicio de autobús a demanda que ya opera en nuestro pueblo y que obtuvo el primer premio nacional de Movilidad del Gobierno de España en el año 2021. Sin duda, el carisma, la personalidad y buen hacer de su propietario, Antonio Francisco Vázquez Olmedo, ha calado hondamente en nuestro pueblo, haciéndolo todo un referente en el mismo, participando activamente en su vida social, cultural o educativa. Mantiene excelente relación con colectivos, asociaciones, cofradías, a los que en muchas ocasiones ha llevado altruistamente a diferentes rincones de España. Hombre afable y conversador, Antonio Vázquez Olmedo es además de un buen profesional, una excelente persona en todos los ámbitos.

-José Antonio Mañas Valle: Nació en Málaga, pero hace más de veintiséis años que eligió Alhaurín de la Torre para vivir. Y lo eligió porque pensó que era el mejor sitio para vivir con su familia, y en especial con su hija que acababa de nacer. Su mujer, Juanita y su hija, Elisa, son desde entonces también alhaurinas. Desde ese momento, forma parte de la sociedad civil de nuestra localidad, participando activamente en su vida cultural, deportiva, lúdica y como no gastronómica. Hoy día, gracias a su tenacidad y esfuerzo, y en sus inicios en compañía del querido y recordado Jesús Asensi, tristemente fallecido, disfrutamos en Alhaurín de la Torre de una maravillosa joya cultural con enorme repercusión en toda Andalucía y España: el Museo Andaluz de la Educación. José Antonio es ingeniero, profesor universitario en diversas facultades y funcionario en la Administración desde hace más de treinta años. Pero sobre todo es un emprendedor e investigador. En nuestra sociedad actual, donde prima la inmediatez, él es un ejemplo de tesón y de constancia. De forma vocacional, y siempre altruista, ha realizado estudios e impartido conferencias sobre el patrimonio educativo español en diversos ámbitos culturales y científicos, conociendo de primera mano el patrimonio de los llamados ‘Institutos Históricos’ de nuestra Comunidad, del que es un gran conocedor. Además con paciencia, arduo trabajo y durante décadas, ha reunido y aún sigue en ello, una valiosísima colección de material educativo de los siglos XVIII, XIX y XX. Debemos hacer en este apartado mención especial a su colección de instrumentalización científica, de esas mismas épocas, única a nivel particular en Andalucía y de un altísimo valor económico e histórico. Parte de esa colección recorrió en su día numerosas localidades de la provincia, también las universidades de Málaga y el País Vasco, el Parque de las Ciencias de Granada y una extensa lista de centros de toda nuestra región. En 2012 decidió buscar un lugar adecuado para exponer de forma estable todo ese material, y eligió Alhaurín de la Torre. Desde entonces no ha descansado. Ya sin la compañía de Jesús Asensi, pero con el apoyo del Ayuntamiento y de un grupo de entusiastas que conforman el consejo Asesor del Museo, se logró inaugurar el MAE en noviembre de 2019. Actualmente sigue día a día creando contenidos, organizando eventos, documentando el patrimonio y haciéndonos disfrutar con la Cultura y la Ciencia. Todos, jóvenes, y no tan jóvenes, al visitar ese espacio, al asistir a alguna de sus conferencias, disfrutan descubriendo o recordando una parte vital de la historia de nuestro país, y de la evolución de nuestra sociedad. La educación es la piedra angular del desarrollo humano. Además visitar el Museo Andaluz de la Educación es entrar en un túnel del tiempo donde rememoraremos nuestra historia personal a través de alguno de los objetos allí expuestos. Gusta decir que es un museo de emociones.

Tras la firma del acuerdo por el que Jesús Asensi y José Antonio Mañanas cedían sus colecciones al pueblo de Alhaurín de la Torre, no han sido pocos los logros y reconocimientos recibidos. El último, el premio SEPHE al mejor Museo sobre Historia de la Educación concedido en el año 2021. Y ello gracias al esfuerzo diario de una persona enamorada de Alhaurín, que decidió que este lugar iba a ser el punto geográfico donde compartir con los demás sus ilusiones y sus compromisos personales. Su idea era y es, aportar a Alhaurín de la Torre su granito de arena para que sea un referente en el panorama museístico y cultural andaluz, español y, por qué no, internacional. Gracias a una variada panoplia de convenios, jornadas, seminarios, talleres, conferencias, vídeos, visitas guiadas, e incluso un concierto de música de los 80, aprovechando hasta el último rincón de un espacio único, trabajando con un grupo muy reducido de personas, ha logrado que el nombre de Alhaurín de la Torre se conozca en muchos lugares de la geografía nacional. José Antonio Mañas consigue la complicidad y el trabajo de amigos, conocidos y de toda aquella persona que se acerque a él, buscando siempre nuevos colaboradores que sumen iniciativas y apoyos y que hagan crecer al Museo Andaluz de la Educación y a Alhaurín de la Torre. Las personas son de donde quieren ser. De donde desean vivir y envejecer. De donde disfrutar con los amigos. De donde cultivar aficiones y vocaciones. De donde pasar el día a día. Y José Antonio Mañas Valle es de Alhaurín de la Torre.

-Jesús Asensi Díaz: Falleció hace cinco años. No pudo ver culminado uno de sus sueños: crear el Museo Andaluz de la Educación. Aquel proyecto que idearon José Antonio Mañanas y él para nuestro pueblo, como culminación de una serie de exposiciones que recorrieron muchas localidades malagueñas, se hizo realidad apenas un tiempo después de su marcha. Durante su larga enfermedad, conoció los albores de su puesta en marcha. Disfrutó mucho de los detalles iniciales. Contagió a todo el equipo con su enorme ilusión, transmitiendo a todos ellos sus grandes conocimientos. Era un experto en historia de la educación muy reconocido a nivel nacional y con una amplísima experiencia. Pero Jesús era sobre todo maestro. Impartió docencia en numerosas localidades de la geografía española, dejando siempre una huella imborrable en aquellos que fueron sus alumnos y alumnas. Más tarde dio clases en la Universidad Autónoma de Madrid, y colaboró en los años 80 del pasado siglo con el Ministerio de Educación y Ciencia en la elaboración de numerosos materiales para la incipiente puesta en marcha de la EGB y el BUP, todo ello tras la reforma educativa y la aprobación de la LOGSE. También trabajó en muchas editoriales. En especial en la conocida Santillana, donde fue coautor de los famosos textos escolares ‘Senda’, de imborrable recuerdo para muchos. Aunque vivió muchos años fuera de Málaga, siempre le unió un lazo especial con nuestra provincia, a donde siguen acudiendo sus hijos y nietos. A Alhaurín de la Torre siempre le unió otra de sus pasiones, el flamenco. Su padre, Enrique, fue el autor del muy conocido estudio de este arte que denominó ‘El Árbol Genealógico del Flamenco’ que quedó plasmado en un fantástico cartel, que pudo ser conocido en toda España y que aún puede verse en la red. También era un gran aficionado, conocedor y seguidor de primera mano del Festival Flamenco Torre del Cante y miembro de la Peña Juan Breva en la capital.

Más tarde y en esos mundos digitales que ahora forman parte intrínseca de nuestra vida, conoció a José Antonio Mañas. Ambos soñaron una idea, un nuevo proyecto. Decidieron unir sus esfuerzos. Vincular para siempre sus dos colecciones personales y crear un espacio único para dar visibilidad a la historia de la educación española en nuestra tierra.

Empezaron con una larga lista de exposiciones, conferencias y otros eventos. Años de esfuerzo y motivación mutua. Jesús Asensi y José Antonio Mañas, formaron un gran equipo y se complementaban a la perfección. Se hicieron grandes amigos, uniéndose a ellos tiempo después Manuel López Mestanza, formando un magnífico grupo comprometido con la cultura, la historia y la educación.

Agotados de trasladar todos los enseres, de montar y desmontar y tras el enorme éxito cosechado en aquellas muestras, les ofrecieron distintas ubicaciones para dejar definitivamente expuestos los materiales de la colección. Ambos decidieron que debía ser Alhaurín de la Torre. No había según ellos un lugar mejor.

No pudo ser. Una dolorosa enfermedad se cruzó en el camino de Jesús. Él, desafortunadamente, ya no está entre nosotros, pero su legado y su memoria siguen muy vivos. Alhaurín de la Torre sin duda, siempre estará agradecida a aquella decisión que permitió que hoy sea posible tener en nuestra localidad uno de los museos sobre este tema más importantes de España.